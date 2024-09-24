Кабмин изменил порядок выплат военнослужащим: кого коснутся изменения

24 сентября Кабинет Министров провел заседание, на котором внес изменения в порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи военнослужащим. Речь идет о выплатах единовременной денежной помощи в случае гибели или инвалидности военных.

Какие изменения в выплатах произойдут

Изменения вводятся согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", сообщает "Судебно-юридическая газета".

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Изменения, которые внедрил Кабмин:

Заявители смогут подавать заявление о назначении и выплате единовременной денежной помощи в Министерство по делам ветеранов.

Обратите внимание! Заявление может подаваться через центр предоставления административных услуг, а при технической возможности (внедрение электронного кабинета) – в электронном виде через Портал Дія или Единый государственный реестр ветеранов войны.

Министерство по делам ветеранов будет принимать решение о назначении и выплате помощи.

Средства единовременного пособия будут поступать на банковский счет получателя, что будет организовано Минветеранов.

Кстати! Ранее Верховный Суд высказал мнение о незаконности выплаты Министерством обороны единовременной денежной помощи частями по делу, касающейся иска матери погибшего военнослужащего к Территориальному центру комплектования и Минобороны.