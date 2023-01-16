Изменился ли курс за выходные: сколько стоит доллар и евро 16 января
16 января 2023, 10:18Читати новину українською
Курс доллара за выходные не изменился в банках и черном рынке, а вот в обменниках вырос на несколько копеек. Что касается евро, то курс существенно вырос.
Курс валют в банках
- За данным "Минфина", 16 января наличный доллар в банках Украины можно продать в среднем по 40,20 гривны (без изменений против 13 января), а купить за 40,65 гривны (без изменений).
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- Наличное евро банки покупают за 42,40 гривны (+20 копеек), а продают в среднем по 43,20 (+25 копеек).
Курс в обменниках Украины
- В обменниках покупают доллар США в среднем по 40,37 гривны (+1 копейка), а продают – за 40,65 гривны (+5 копеек), по данным finance.ua.
- Евро колеблется на уровне: покупка – 43,08 гривны (+24 копейки), а продажа – 43,35 гривны (+12 копеек).
Курс на черном рынке
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 40,45 гривны (без изменений), а продажа – 40,56 гривны (без изменений).
- Евро покупают по 42,65 гривны (без изменений), а продают за 42,87 гривны (без изменений).
Курс доллара на этой неделе
В течение нескольких дней наблюдались незначительные курсовые "качели", которые все же не нарушили валютные тренды последних 2,5 месяца, рассказал Герман Марченко в комментарии 24 Каналу.
В течение недели ситуация на валютном рынке будет характеризоваться стабильностью и прогнозируемостью: курс доллара будет на уровне 40 – 41 гривны. И по всем признакам такой статус продержится как минимум до конца января.