Изменится ли фиксированный курс гривны к доллару: в НБУ дали ответ

Николайчук отметил, что решение о регулировании валютного рынка во время военного положения ставит цель обеспечить баланс между содействием экономической деятельности и предотвращению непроизводительного оттока капитала.

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Прежде всего, фиксация курса позволила удержать макроэкономическую стабильность и контролируемость ценовой ситуации, в то же время валютные ограничения – обеспечить критические потребности экономики без вреда для валютного рынка.

Заложивший курс в бюджете на 2023 год

Среднегодовой курс – 42 гривен.

К концу 2023 года – 45,8 гривны.

По словам руководителя отдела аналитики Concorde Capital Александра Паращея, в течение почти 10 лет в проект бюджета закладывались более пессимистические показатели по курсу, чем было в реальности. Поэтому курс в следующем году может быть ниже 40 гривен.

Экономист Олег Гетман считает, что курс будет колебаться в ближайшие месяцы в обе стороны. Это зависит от большого количества факторов, в частности, на это повлияет и "зерновой коридор". А также панический фактор, возвращение украинскими военными контроля над Херсоном и тому подобное.