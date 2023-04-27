Каким будет тариф на электроэнергию с 1 мая

В Украине хотели повысить тарифы на электроэнергию уже в текущем году. Впрочем, правительство приняло решение о продлении льготных цен. Согласно этому украинцы будут платить и дальше действующие 1,44 и 1,68 гривны за киловатт-час.

Тарифы будут такими, как и раньше

Премьер-министр Денис Шмыгаль недавно заявил, что в Украине пока не будут повышать цены на свет для населения.

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что происходило немало дискуссий о повышении тарифов. Первым делом они были обусловлены тем, что после массовых атак восстановление энергосистемы Украины потребует больших средств.

К примеру, сейчас украинский бизнес платит за киловатт-час 5,5 гривны, в то время как население платит максимальную цену лишь 1,68 гривны за киловатт-час.

На сколько могли подняться цены на свет

Одним из самых легких вариантов поднятия тарифов были цены 2,40 гривны и 2,80 гривны за киловатт-час в зависимости от количества потребления электроэнергии ежемесячно.

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Одним из наиболее шоковых вариантов был перевод цен на рыночный уровень. То есть за свет украинцы платили бы примерно 7 гривен за киловатт-час.

Впрочем, действующие тарифы составляют 1,44 гривны – если потребление ежемесячно до 250 киловатт. А 1,68 гривны – если потребление свыше 250 киловатт ежемесячно.

Куда Украина поставляет электроэнергию / Инфографика 24 Канала