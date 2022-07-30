Изменятся ли пенсии для украинцев в августе

В 2022 году в Украине планировалось провести пять повышений пенсий. Три уже провели, а две должны состояться в октябре и декабре.

Изменятся ли пенсии в августе

Это означает, что с 1 августа пенсионные выплаты украинцев не изменятся . Рассказываем, что нужно знать украинцам о повышении пенсий в ближайшее время.

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Согласно доступной информации, в этом году пенсионеры могут ожидать повышения выплаты с 1 октября.

Минимальная пенсионная выплата для неработающих в возрасте от 65 лет и тех, кто имеет страховой стаж – мужчины не менее 35 лет и женщины не менее 30 лет, составит 2 680 гривен .

Кроме того, намерены установить ежемесячную компенсационную выплату в размере 300 гривен лицам от 70 до 75 лет.

Как начисляют пенсии во время войны

, в июле повысился прожиточный минимум – к нему привязаны некоторые соцвыплаты, в том числе и пенсия. Поэтому минимальная выросла на 93 гривны и теперь составляет 2027 гривен.

В Пенсионном фонде заверили, что все вынужденно перемещенные лица могут получить пенсионные выплаты по временному месту жительства. Те пенсионеры, которые получали деньги Укрпочтой, могут сделать это с помощью платежной системы "Быстрая копейка" Сбербанка, а с внутренними – перевести Укрпочтой.

В то же время, если лицо не получает выплаты в течение шести месяцев, то их могут заморозить. Тогда нужно обращаться в Пенсионный фонд – они помогут в восстановлении.

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