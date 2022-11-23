Подешевеют ли яйца и другие продукты: что будет с ценами до конца 2022 года

В октябре потребительская инфляция составила 2,5% в месячном выражении, а в годовом исчислении выросла до 24,8%. Рекордсменами по росту цен снова стали яйца, вместе с тем хлеб и подсолнечное масло подорожали всего на 0,5% за месяц.

Так что Экономика 24 традиционно решила опросить аграриев, чтобы узнать чего ждать от цен на продукты украинцам в декабре и продолжат ли яйца и дальше заоблачно дорожать.

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Как изменились цены в октябре

Цены на продукты и безалкогольные напитки выросли на 4,2%.

Яйца подорожали в октябре больше всего – на 60,5%.

Цены на сало, овощи, фрукты, мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, сыры, масло, молоко выросли на 11,3–2,3%.

Подешевели ли какие-нибудь продукты в октябре

За месяц цены на продукты, согласно данным Госстата, не снизились. Меньше всего в процентном значении подорожал хлеб и хлебопродукты и подсолнечное масло – на 0,5%. Эксперт "Института аграрной экономики", в комментарии 24 каналу, рассказала, что на протяжении октября 2022 года:

хлеб и хлебопродукты подорожали в среднем всего на 0,2–0,6%, например: батон "Киевский нарезной" – с 25,40 до 25,50 гривен за 500 граммов;

подорожали в среднем всего на 0,2–0,6%, например: батон "Киевский нарезной" – с 25,40 до 25,50 гривен за 500 граммов; подсолнечное масло выросло в цене в среднем на 0,4% – до 75 гривен за литр.

Инна Сало Доктор экономических наук, заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Умеренному повышению цен на эти категории товаров способствовал, прежде всего, фактор сезонности уборки нового урожая. На фоне получения лучших, чем ожидалось и прогнозировалось урожаев зерновых культур, постепенное повышение цены на муку, наблюдавшееся в течение февраля-июля 2022 года, замедлилось.

Сезонный фактор

По данным Госстата, потребительская цена на муку в течение октября месяца по сравнению с сентябрем сократилась на 1%, а по сравнению с августом упала на 3,7%: с 17,89 до 17,23 гривны за килограмм.

Незначительные темпы роста подсолнечного масла также объясняются сезонным снижением цен на подсолнечник в начале сентября этого года. Цена снизилась на 70–80 долларов за тонну из-за активного предложения переходных остатков прошлого года и нового урожая, объясняет Сало.

Насыщение рынка

Также существенное влияние оказывает относительное по сравнению с результатом предыдущего сезона сокращение экспорта семян подсолнечника и масла.

Несмотря на тот факт, что большое количество перерабатывающих предприятий Украины находится вне зоны боевых действий, существенным препятствием для их нормального функционирования стали логистические проблемы. В результате переработчики не имели возможности ввезти необходимые объемы семян подсолнечника для переработки, поэтому экспортные поставки готовой продукции также значительно усложнились. Это способствовало перенасыщению внутреннего рынка и временной стабилизации цены на подсолнечное масло,

– рассказывает эксперт "Институт аграрной экономики".

Что с ценами на яйца

Летом десяток яиц стоил от 28 до 30 гривен. С первых дней сентября розничная цена на яйца в супермаркетах Украины начала стремительно расти и составила 41,56-42,35 гривны за десяток, в октябре – 53–76 гривен.

С начала ноября, в результате увеличения предложения на рынке, началось уменьшение оптово-отпускных цен производителей – на 10%.

По состоянию на середину ноября цена достигла 74–76 гривен за десяток яиц. Резкого роста уже не наблюдается, что позволяет утверждать, что цена стабилизируется.

Светлана Пашко Старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" В то же время, средняя потребительская цена на яйца за январь – октябрь 2022 года по сравнению со средней ценой за аналогичный период 2021 года выросла всего на 7,2%. И это самый маленький показатель роста потребительских цен среди показателей других продуктов питания.

Эксперт объясняет, что столь заметный и резкий скачок цен на яйца произошел именно в сентябре – ноябре 2022 года.

Является ли цена на яйца экономически обоснованной

Директор научно-исследовательской станции птицеводства НААН Олег Катеринич рассказывает, что в Украине почти 50 – 60% пищевого яйца производят мелкие фермерские хозяйства и только около 50% – промышленные предприятия.

Эксперт отмечает, что на формирование стоимости яйца влияет несколько факторов: себестоимость получения продукции; насыщенность рынка, то есть он перенасыщен и нужно искать куда реализовывать продукцию, или он достаточно наполнен; сговор производителей.

Себестоимость яйца

Олег Катеринич Научный сотрудник и директор научно-исследовательской станции птицеводства НААН Что касается себестоимости пищевого яйца, то в настоящее время у нас стоимость комбикормов для кур-несушек около 17 гривен. Согласно этой стоимости и цифре я посчитал, что себестоимость производства пищевого яйца на птицефабрике составляет около 3,60 гривны, это с учетом того, что корма составляют около 70% от себестоимости.

Эксперт объясняет, что он посчитал, сколько птица съедает, сколько она может снести яиц и таким образом у него себестоимость яйца составила где-то 3,60 гривны с учетом НДС. Мелкая группа из птицефабрики – где-то около 4 гривен.

Также Катеринич отмечает, что за последние десять дней – две недели, отпускная цена яйца на птицефабрике снизилась почти на гривну. Где-то 10 дней назад стоимость яйца на птицефабрике составляла 5 гривен – в среднем 4 гривны.

Но он отмечает, что яйцо нужно перевести, завести в реализационный магазин, уплатить НДС, добавить прибыль в магазинах. Таким образом, с учетом всех выше упомянутых моментов и минимальной рентабельности где-то 20%, десяток где-то около 50 гривен.

Это экономически обоснованная цена яйца в настоящее время,

– подчеркивает он.

Наполненность рынка

Эксперт рассказывает, что поголовье птицы снизилось где-то на 15–20%. Вместе с тем отмечает, что это не оказывает существенного влияния, поскольку в Украине среднестатистическое производство яйца у населения было около 6–7 миллиардов штук, на птицефабриках где-то так же. То есть, если количество за этот год снизится до 5 миллиардов, где-то 11 миллиардов общего количества – это такой показатель, который почти соответствует наполненности рынка.

Мы не можем сказать, что у нас здесь значительное перепроизводство. То есть мы со своим отечественным яйцом будем. Я в начале сказал, какая может быть стоимость яйца и мы с вами знаем, какая была стоимость яйца две – три недели. Поэтому, по моему мнению, кто-то на нас с вами заработал,

– считает эксперт.

Чего ждать от цены яиц до конца года

Светлана Пашко объясняет, что рост оптово-отпускных цен на яйца произошел из-за уменьшения объемов производства вследствие остановки репродукции кур-несушек, увеличения основных производственных затрат, роста цен на горюче-смазочные материалы, электроэнергию и затраты на логистику, рост себестоимости продукции и убыточность отрасли из-за полномасштабной агрессии России против Украины и военные действия на территории нашего государства.

Еще одна из причин роста цены, по мнению эксперта, – подписание "зернового соглашения" и открытие морских портов.

Это привело к постепенному повышению цены на кукурузу (на 40%), которая является составляющей комбикорма, а это – 65–70% себестоимости яйца,

– объясняет она.

Производители яиц в рамках подписанного Минагрополитики и ассоциацией "Союз птицеводов Украины" меморандума, направленного на стабилизацию цен на куриные яйца, обязались насытить внутренний рынок яйцами, в частности увеличить поголовье кур-несушек и объемы производства яиц.

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Яйца всегда были в списке трех самых популярных продуктов питания. Их удорожание закономерно приводит к сокращению потребления, особенно при снижении покупательной способности населения,

– констатирует Светлана Пашко.

Чего ждать украинцам в декабре

По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, до конца года розничные цены на яйца могут стабилизироваться и начать уменьшаться. А вот Катеринич считает, что, несмотря на урожай зерновых, цена комбикорма будет расти, и составит более 13 гривен. Соответственно, если комбикорм подорожает, то и увеличится стоимость яйца.

Заместитель председателя во Всеукраинском Аграрном Совете Денис Марчак считает, что в течение этих двух месяцев подорожают прежде всего продукты производство и хранение которых требуют больших затрат электроэнергии. Речь идет о мясных, молочных продуктах и кондитерских изделиях.

Денис Марчак Заместитель председателя во Всеукраинском Аграрном Совете В связи с отключениями электроэнергии предприятия либо приостанавливают производство, за счет чего объем продукции сокращается, либо генерируют электроэнергию самостоятельно. Использование генераторов на топливе обходится примерно в 5 раз дороже. Поэтому мы будем наблюдать удорожание ряда продуктов на 10-15% в зависимости от категории.

Учеными Института аграрной экономики прогнозируется рост к Новому году розничных цен на разные виды мяса – на 7–10%. Также ожидается, что розничные цены на молоко и ассортиментный ряд молочной продукции могут вырасти в среднем на 10–15%, в частности, на молоко пастеризованное жирностью до 2,6% – до 40 гривен за литр.

Учитывая инфляционные процессы, цены на хлеб и подсолнечное масло к концу года могут вырасти до 10%.

и к концу года могут вырасти до 10%. Ожидается незначительный рост цен на овощи борщевого набора – до 15–20%.

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А вот средняя цена на яблоки будет оставаться практически постоянной – до 13 гривен за килограмм. В Институте аграрной экономики отмечают, что цены на бананы и цитрусовые из-за низкой покупательной способности населения могут остаться примерно на том же достаточно высоком уровне.

Подешевеет ли что-нибудь до конца 2022 года

На фоне получения лучших, чем ожидалось и прогнозировалось урожаев зерновых культур, постепенное увеличение цен на крупы и муку, которое наблюдалось в течение последних трех месяцев, замедлилось, рассказывает Светлана Пашко эксперт "Института аграрной экономики".

Следовательно, ожидается, что до конца года продукты переработки зерновых культур, такие как крупы и мука, в цене не будут расти, даже может быть незначительное снижение цен – до 5%,

– прогнозирует она.

Денис Марчак считает, что пока нет оснований прогнозировать возможный недостаток каких-либо продуктов, но многое будет зависеть от поведения врага и стабильности подачи электроэнергии. Важно избегание искусственного ажиотажа, который может опустошить полки и вызвать еще больший рост цен.