Яйца в Украине сильно подешевели, однако цены все еще высокие

Куриные яйца в Украине дешевеют уже 2 месяц подряд – однако они все еще остаются дорогими. Так, в мае 2023 года цены превысили прошлогодние почти на 125%.

Как изменилась цена яиц

В мае яйца подешевели на 22,7%, а с декабря прошлого года до мая – на 28,1%, отмечает академик НААН Юрий Лупенко, передает 24 Канал.

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Напомним, в октябре 2022 года яйца в Украине рекордно выросли в цене. За небольшое время они подорожали на 50%.

Например, перед прошлой Пасхой украинцы за десяток яиц платили 36 гривен, а уже в этом году – на уровне 71 – 74 гривен.

Яйца будут дешеветь

Кроме яиц в мае среди продуктов питания уменьшились цены на подсолнечное масло – на 1,3%, хлеб и хлебопродукты – на 0,6%, сахар – на 0,4%, макаронные изделия и молоко – на 0,2%.

Как рассказали 24 Каналу в Институте аграрной экономики, причина удешевления яиц – увеличение предложения на рынке. Другими словами, этого продукта в Украине становится все больше. Продолжаться удешевление яиц будет, по ожиданиям специалистов, до середины лета.

Светлана Пашко Старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Институт аграрной экономики Это связано с приходом на рынок продукции частных хозяйств. Которые производят примерно половину всего объема яиц в Украине.

Также эксперты объясняют, что цена на яйца зависит от нескольких факторов, например, фасованные они или нет. Кроме того, цена яиц популярных брендов в сегменте фасованных яиц колеблется в зависимости от торговой сети.

Какая ситуация с ценами в целом

В целом в мае потребительские цены выросли на 0,5% по сравнению с апрелем.

Цены на продукты питания выросли на 0,9%. В частности, овощи подорожали на 5,6%. Фрукты – на 8,7%.

по данным "Минфина", по состоянию на 15 июня десяток яиц в украинских супермаркетах в среднем стоит: "Наседка" - 58,46 гривны, "Ясенсвит" - 56,8 гривны.

Юрий Лупенко отмечает, что в целом, динамика потребительских цен свидетельствует об усилении сезонных тенденций на рынке продуктов питания.

Юрий Лупенко Академик НААН Рост цен на овощи и фрукты произошел за счет поступления первых ягод и ранних овощей. В последующие месяцы можно ждать замедления роста цен на эти группы продуктов, а по более массовым продуктам – понижения потребительских цен.

, что в 2022 году наибольший рост стоимости наблюдался на овощи, яйца, крупу и рыбу.