Япония усиливает газовую независимость и будет покупать газ у Омана

Японские компании подпишут новые долгосрочные контракты на покупку СПГ из Омана, чтобы усилить свою газовую независимость. Контракты рассчитаны примерно на 10 лет.

Япония будет покупать СПГ из Омана

Японские торговые дома Mitsui&Co, Itochu Corp и крупнейший в стране производитель электроэнергии JERA подпишут новые долгосрочные контракты на покупку сжиженного природного газа (СПГ) из Омана.

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Ожидается, что договоренности позволят японским компаниям закупить в Омане около 2 миллионов тонн СПГ, начиная с 2025 года, сообщает японская телекомпания NHK.

В прошлом году Япония импортировала 1,9 миллиона тонн СПГ, что составляет 2,6% от общего объема импорта страны. Вероятно, новые контракты будут согласованы во вторник, и находящийся с визитом на Ближнем Востоке министр промышленности Японии Ясутоси Нисимура примет участие в церемонии подписания. Другие японские компании также ведут переговоры с Оманом по покупке СПГ.

Газовая зависимость Японии

Благодаря соглашению с Оманом бедная ресурсами Японии сможет диверсифицировать источники поставок топлива, поставки которого в мире были ограничены после полномасштабного вторжения России в Украину и ряда санкций Запада в отношении российских энергоресурсов.

Также напомним, что с 1 января 2023 года три японских страховых компании прекратят страхование судов от военных повреждений во всех российских водах. Из-за невозможности обеспечить страховое покрытие японский импорт сжиженного газа из российского проекта "Сахалин-2" и других стран может пострадать, ранее сообщало издание Nikkei.Asia.