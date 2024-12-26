Украина получила около 1,7 миллиарда долларов от Японии

Украина получила около 1,7 миллиарда долларов от правительства Японии через проекты Всемирного банка. Эти средства поступили в государственный бюджет в период с ноября по декабрь.

На что Япония выделила средства

Финансирование будет направлено на социальные, медицинские и образовательные программы, а также на восстановление бизнеса, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

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Средства поступили по следующим направлениям:

602 миллиона долларов США как заем в рамках проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE);

400 миллионов долларов США кредита в декабре 2024 года в рамках программы "Поддержка восстановления через разумное фискальное управление" (SURGE);

250 миллионов долларов США займа с ноября по декабрь 2024 года в рамках программы "Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство" (RISE);

220 миллионов долларов США в декабре 2024 года через программу "Трансформация здравоохранения через реформы и инвестиции в эффективность" (THRIVE);

200 миллионов долларов США с ноября по декабрь 2024 года для программы "Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине" (LEARN).

Дополнительные средства от Японии

Япония предоставит Украине дополнительные 3 миллиарда долларов, обеспеченные замороженными российскими активами.

Об этом на днях сообщил президент Владимир Зеленский после переговоров с премьер-министром Японии Шигеру Ишибой.

Зеленский выразил благодарность правительству Японии за дополнительную помощь, в частности на закупку энергетического оборудования и строительство укрытий.