Япония спасает бизнес и население от разрушительных тарифов Трампа

Япония, как и другие страны, пытается защитить экономику от жестких пошлин президента США Дональда Трампа. Правительство страны бросает миллиарды на поддержку бизнеса и населения.

Какую помощь выделяет Япония на поддержку экономики

Правительство Японии во вторник, 27 мая, утвердило пакет финансовой поддержки бизнесу и населению, пострадавших от американских пошлин. Об этом на брифинге заявил генеральный секретарь Кабинета министров Йосимаса Хаяши, сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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По его словам, для защиты экономики Японии выделили 6,3 миллиарда долларов. Эти средства направят на помощь малому и среднему бизнесу, а также на субсидии для домохозяйств на электроэнергию.

Антикризисный пакет правительство приняло даже несмотря на большую долговую проблему страны. Ведь сейчас Япония имеет один из самых высоких показателей государственного долга среди развитых стран. По словам премьер-министра, рост долга достиг кризисного уровня.

Важно! Сейчас, кроме экономических проблем из-за пошлин США и стремительного роста государственного долга, власти Японии все чаще сталкиваются с недовольством населения из-за роста цен.

Как американские пошлины влияют на экономику Японии

Недавно Дональд Трамп приостановил пошлины на импорт из Японии в размере 24% до начала июля. Однако 25-процентные тарифы на автомобили и комплектующие продолжают действовать и наносят большой ущерб бизнесу Японии, где автомобильный сектор является ключевым для экономики.

Крупнейшая в Японии автомобильная компания Toyota спрогнозировала потери в 1,3 миллиарда долларов только за апрель и май.

Honda и Nissan ожидают значительного сокращения прибыли.

Nissan обдумывает закрытие двух заводов в Японии и планирует перенести часть производства в США, чтобы обойти тарифы.

Последствия угрожают не только крупным автопроизводителям, но и мелким компаниям, которые поставляют запчасти. Экономисты прогнозируют, что пошлины на автомобили могут серьезно сократить экономический рост Японии в 2025 году.

На прошлой неделе торговый представитель Японии провел переговоры по пошлинам в Вашингтоне. Однако они продвигаются очень медленно, в частности из-за нежелания США отказаться от тарифов на автомобили.

Стоит знать! В Японию многомиллиардную финансовую помощь внедрили Испания и Канада – в поддержку бизнеса и работников, страдающих от нестабильной торговли с США.