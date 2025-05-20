Каллас рассказала, когда эффект от санкций против России станет еще сильнее

Высокая представительница Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила, что европейские санкции в ближайшие месяцы еще сильнее ударят по экономике России. В частности, 20 мая на заседании Совета по иностранным делам есть разведывательный отчет о том, как на самом деле чувствует себя российская экономика.

Когда санкции сильнее ударят по экономике России

Согласно этим данным, они уже доходят до того этапа, когда вынуждены полагаться на цепи поставок, передает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Поэтому эффект от санкций будет еще сильнее в ближайшие месяцы,

– заявила Каллас.

Она также сообщила, что Еврокомиссия будет предлагать включить в него ограничения по:

цены на нефть;

энергетического сектора;

банковского сектора.

Россияне хотят, чтобы мы поверили, что санкции не работают, что они вредят нам больше, чем им. Но это неправда. Мы видим это из разведывательных данных,

– подчеркнула Кая Каллас.

Она добавила, что россияне очень сильны в пропаганде. Всегда такими были, и это надо иметь в виду.

Обратите внимание! Дипломат ЕС подчеркнула, что на самом деле дела в России идут "не так хорошо".