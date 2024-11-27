"Сделаем страну великой": почему экономические реформы и политика Трампа могут провалиться

В 2021 году Джо Байден вступил в должность президента США в условиях, когда страна переживала серьезные экономические и политические вызовы. Были инициированы масштабные экономические меры, в частности для стимулирования экономики. Однако, несмотря на рост ВВП, рост потребительских цен стал серьезной проблемой.

Дональд Трамп в предвыборной агатации обещал вернуть страну к экономическому "величию" путем внедрения протекционистских мер, вроде высоких пошлин на импортные товары, в частности из Азии и Европы. Однако есть немало вопросов относительно того, могут ли эти меры действительно восстановить индустриальную мощность США.

24 Канал выяснял, как экономические реформы Трампа могут повлиять на будущее США и почему стратегия "Сделаем Америку снова великой" может оказаться неудачной.

Что не так с экономическими обещаниями Трампа

Трамп планирует ввести на импортные товары из Европы и Азии немалый налог, чтобы развить внутреннее американское производство и снова вернуть экономическое "величие США". На фоне таких заявлений Трампа аналитики спрогнозировали, что курс доллара может существенно подорожать.

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В то же время в разговоре с 24 Каналом экономист Борис Кушнирук объясняет, что попытка решить проблему, которая имеет фундаментальный характер, путем простого введения дополнительных пошлин будет неудачной.

Борис Кушнирук Председатель экспертно-аналитического совета "Украинского аналитического центра" Стоит понять, что есть две фундаментальные причины, которые создали ситуацию, при которой Европа и Соединенные Штаты теряют свой статус. Первая причина – проблема глобализации, которая характерна как для США, так и для стран Европы, а вторая – Бреттон-Вудская система, которая непосредственно связана с США.

Проблема глобализации

В условиях глобализации и, свое время, принятия решения о формировании Всемирной торговой организации (ВТО), страны, которые и вводили эту систему, рассчитывали на то, что их продукция будет иметь меньшие ограничения и попадать на рынки третьего мира.

Сначала, казалось, это работало. Но впоследствии выяснилось, что постепенно, в течение нескольких десятилетий, начала работать совсем другая логика. Она связана с тем, что когда в стране не действуют ограничения на внешнюю торговлю, то значительно выгоднее размещать производства в странах третьего мира.

Дело в том, что в таких странах меньше налоговая нагрузка, меньше оплата труда и меньше регуляторных ограничений и тому подобное. Таким образом, казалось, что размещение производства в таких странах не будет составлять большой проблемы, потому что все равно они не способны делать качественную продукцию, а потому не представляли угрозы для мощности развитых стран,

– говорит Кушнирук.

Однако постепенно, кроме производственных мощностей, в такие страны начали "перетекать" еще и научные исследования и сами ученые, ведь не эффективно размещать производство в одном месте, а научные центры держать в другом. Поэтому это привело к формированию собственных брендов, а качество продукции начало расти.

Например! Где-то в 80 – 90 годы 20 века были такие термины, как "желтая сборка" и "белая сборка". Первая означала азиатское производство, качество которого было ниже, а цена дешевле, а вторая – европейское или американское производство. В первую очередь, это касалось компьютерных технологий.

На сегодня бренд Samsung по качеству не уступает американским брендам. И это пример того, что бренды, которые в начале не выглядели как очень качественные, сейчас на самом деле имеют определенные преимущества, в том числе по качеству и техническим возможностям, чем та продукция, которая изготавливается в развитых странах,

– объясняет экономист.

Итак, это одна из причин, с которой столкнулись западные страны. То есть учитывая, что их продукция становится все дороже, в силу всех тех ограничений и нюансов, как налоги, зарплата труда, экологические требования, другие регуляторные требования и все остальное, продукция стран третьего мира на этом теле становится куда более выгодной для импорта.

Бреттон-Вудская система

Что такое Бреттон-Вудская система Это международная валютная система, которая сформировалась еще в конце Второй мировой войны, в 1945 году, когда большинство стран Европы на тот момент были в руинах, а их валюты ничего не стоили. Поэтому была достигнута договоренность, что расчетной валютой станет именно доллар. При этом было закреплено, что доллар будет иметь золотое покрытие.

В 50-х годах мировая торговля успешно развивалась. Это позволило восстановиться европейской экономике и развиваться американской экономике. Однако, чем больше развивается внешняя торговля между странами, тем больше нужно долларов, которые находятся за пределами США. Соответственно чем больше долларов, тем нужно и больше золота для покрытия.

Сначала США изменили объемы покрытия золота по отношению к доллару, а потом Франция во времена генерала Деголя попросили больше золота, чем долларов, на что США возмутились, но согласились на это. Таким образом, произошел первый кризис Бреттон-Вудской системы, в соответствии с которой США отказались от золотого обеспечения. Тем самым образовалась Ямайская валютная система,

– объясняет Борис Кушнирук.

Крепкий доллар не выгоден США

Для того, чтобы доллар попадал во внешнюю экономику, США должны покупать больше, чем продавать. То есть экспорт США должен быть всегда меньше, чем импорт. Иначе возникает немало проблем:

если доллара не хватает для оборота на внешних рынках, то он становится дороже в соответствии с другими странами; если американская валюта дорожает, то продукция, номинированная в долларах, становится менее конкурентной по отношению к продукции, номинированной в других валютах. То есть слишком крепкий доллар крайне не выгоден для самих США.

В сочетании этих двух противоречий стало понятно, что размещать любое производство в США просто не выгодно. Почему? Потому, что один из механизмов попадания долларов на внешние рынки, это импорт – должен превышать экспорт, а второй механизм – это когда происходит инвестирование за пределами США. С одной стороны, это супер, оказывается, что у вас есть возможность создавать производство за пределами США, впрочем тогда это меньше стимулов создавать производство в пределах США,

– замечает экономист Кушнирук.

Почему проблему не решить, повысив пошлину

Проблему пока нельзя решить путем введения пошлин, как это предлагает Дональд Трамп. "На самом деле это не только подорвет всю международную систему торговли, это еще и провоцирует взаимные ограничения по торговле от других стран", – объясняет Борис Кушнирук.

Самой большой проблемой станет то, что пошлину будет платить в конечном итоге не продавец, а покупатель. Мало того, пошлина будет касаться именно товаров массового потребления. Таким образом, это будет провоцировать существенный рост инфляции США. А кроме того, внутренняя продукция не будет дешеветь, а будет становиться только дороже.

Конечно есть виды уникальной продукции, которые будут все равно покупаться в США, потому что они лучшие с точки зрения не цены, а свойств.

Однако это все не может заменить то, что если брать массовое производство и массовую занятость людей, которые занимаются производством, то продукция США становится не конкретной,

– резюмирует экономист.

Экономика при Байдене и прошлой каденции Трампа

В разговоре с 24 Каналом экономист Ярослав Жалило рассказал, что экономический рост страны отражается ростом ВВП.

Ярослав Жалило Экономист, заместитель директора Национального института стратегических исследований Динамика ВВП характеризует темп развития, то есть с какой скоростью растет. В то же время уровень ВВП характеризует такой показатель, как, скажем, ВВП на одного человека населения. Это уже уровень благосостояния.

В то же время инфляция измеряется индексом потребительских цен, то есть на сколько выросла стоимость потребительского куша за определенный период времени. Соответственно это отражает, прежде всего, как меняется покупательная способность населения.

Люди имеют неизменный доход, выраженный в национальной валюте, и при этом она обесценивается инфляцией. В то же время цены растут. Таким образом, это отражает изменения покупательной способности, а соответственно и изменения благосостояния населения,

– объясняет Жалило.

Как американцы оценивают состояние экономики при Трампе выше, чем при Байдене, констатирует WSJ.

При каденции Байдена потребительские цены в США выросли на 20%. В то же время при Трампе – только на 8%.

Если же сравнивать уровень ВВП, то при Байдене он был выше, чем при Трампе.

Ситуация с ценами и инфляцией

В течение первых 3 лет пребывания Трампа на посту президента инфляция была приглушена. Известно, что с января 2017 года по январь 2021 года индекс потребительских цен, по данным Министерства труда США, вырос на 7,8%.

Уровень ВВП

За первые 4 года президентства Дональда Трампа ВВП вырос на 7,6%, а за время пребывания на посту Байдена – на 11,8%.

При Трампе: с IV квартала 2016 года до IV квартала 2019 года реальный ВВП рос на 2,8% ежегодно, после начала пандемии, ВВП США – годовая ставка за весь срок опустилась до 1,8%.

с IV квартала 2016 года до IV квартала 2019 года реальный ВВП рос на 2,8% ежегодно, после начала пандемии, ВВП США – годовая ставка за весь срок опустилась до 1,8%. При Байдене: с конца 2020 года до II квартала 2024 года реальный ВВП рос на 3,2% ежегодно.

Почему Америка не станет снова великой

Лозунг "Make America Great Again", что в переводе означает "Сделаем Америку великой снова", был популяризирован Дональдом Трампом еще в президентской кампании 2016 года. Снова он использовал этот лозунг в 2024 году.

Однако Ярослав Жалило считает, что такой лозунг является абсолютно популистским и не содержит в себе вообще ничего конкретного.

Единственное, что оно отражает, это осознание определенной части людей, на кого такой лозунг влияет, того, что Америка почему-то не велика, то есть что-то ей препятствует. И на этом чувстве начинают "играть". Я подозреваю, что у каждого, кому этот лозунг отзывается, есть свое представление как это должно быть. Поэтому вопрос, удастся этого достичь или нет, зависит от того, какую цель будет установлена,

– объясняет экономист.

В то же время, что именно вкладывают в понимание величия для Америки, о которой говорит Трамп, и как этого достичь – пока неизвестно, ведь никакой конкретики нет.

А по мнению Бориса Кушнирука, просто взять и поднять таможенные тарифы и потом рассчитывать, что это сделает "Америку снова великой", – огромная ошибка.

Те противоречия, которые связаны с глобализацией и теми проблемами Бреттон-Вудской системы, никуда не исчезнут. Восстановить индустриальную мощь, которая была когда-то, не удастся. Учитывая все это, я уверен, что любые попытки Трампа обернутся ростом хаоса, как на внутренних, так и на внешних рынках,

– объясняет он.

Кушнирук зато добавляет, что США бесспорно будут оставаться одной из самых мощных держав мира в течение десятилетий: