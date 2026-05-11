Проблемы россиян из-за войны: как Кремль "душит" собственное население из-за боевых действий в Украине

Проблемы в России, которые возникли на фоне полномасштабного вторжения в Украину, продолжают расти. Например, потребительский рынок страны активно приходит в упадок.

Что происходит в России на фоне войны против Украины?

В то же время официальная инфляция в марте составила 5,9%, о чем сообщили в СВР Украины.

Но реальная (без сезонных колебаний) инфляция фиксируется на уровне 6%. В частности услуги дорожают на 8,8%, а непродовольственные товары – на 6% (тогда как в феврале цифра составляла 4,6%).

Продовольствие несколько подешевело, но из-за того, что закрытые заведения питания больше не формируют спрос. Рестораны и кафе сокращают сети как в столице, так и в регионах.

Потребители, которые отказались от походов в рестораны, не перешли на более дешевый уличный фастфуд – он также в кризисе,

– говорится в тексте.

Налоговая реформа по факту перевела малый бизнес с упрощенной системы на общую. Также сейчас уплата НДС является обязательной. Таким образом, налоговая нагрузка на бизнес резко возросла.

Кто не выдержал – закрылся, кто остался – поднял цены и постепенно теряет клиентов,

– отметили в разведке.

Промышленность тоже страдает от решений власти. Например, предприятия на госзаказе (вооружение, дроны, фронтовая инфраструктура) весьма загружены.

Но это не касается гражданского производства. Массовых увольнений пока не зафиксировали, но есть задержки зарплат, срезание премий и частичная занятость работников.

Интересно! Безработица в России фиксируется на уровне 2,1%. Это самый низкий показатель в истории, но реальные доходы и потребительская уверенность падают.

В регионах ситуация разная. Но везде есть проблемы. Так Волго-Вятский макрорегион фиксирует самую высокую инфляцию в стране – 8,2%. "Оборонка" повышает зарплаты населению, но вместе с ними – цены.

Северо-Запад приходит в упадок от обвала грузооборота в портах из-за "внеплановых ремонтных работ". В то же время на Юге промышленное производство упало на 10,7% с начала года, а ввод жилья обвалился на 36,3%. Даже туристический сезон под угрозой.

Единственное, что работает стабильно по всей стране – государственное финансирование войны,

– добавили в СВР.

Сейчас "держатся" регионы с оборонными предприятиями держатся. А остальные просто пытаются "продержаться дольше соседа".

Напомним! У разведке также напомнили, что российское население становится все беднее. Россияне берут кредиты не на крупные покупки, а на бытовые вещи.

Уровень бедности официально оценивают примерно в 6,5% населения. Но показатель базируется на заниженном прожиточном минимуме. Это около 17 тысяч рублей.

Но россияне считают чертой бедности доход около 50 тысяч рублей на человека.

Еще одна важная цифра – общая задолженность россиян уже достигла около 45 триллионов рублей.

Что еще стоит знать о ситуации в России?

Напомним, что Сбербанк снизил экономический прогноз для России на 2026 год. Рост ВВП уменьшили с 1 – 1,5% до 0,5 – 1%. В то же время уровень инфляции повысили с 5 – 6% до 6 – 6,5%.

В то же время фиксируются проблемы с бюджетом. В январе – апреле 2026 года дефицит бюджета в России достиг 5,88 триллиона рублей, или 2,5% ВВП.

В то же время эксперт Сергей Фурса отметил, что Россия не имеет обвала ВВП. Однако есть его снижение. Кроме того, происходит стагнация экономики. Однако уже не первый год.

Эксперт пояснил: россияне боролись с инфляцией и подняли учетную ставку очень на высокий уровень. Это повлияло на экономическую активность по всей стране.