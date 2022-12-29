Дефицит электроэнергии и возможный блэкаут на 10 дней: будет ли Украина со светом в 2023 году

Энергосистема Украины начинает более или менее стабилизироваться, а у украинцев уже есть определенный опыт того, как жить в условиях блэкаута. Все массовые обстрелы россиян критической инфраструктуры сильно повредили ее, так что восстановить будет трудно, но возможно. Когда ждать полного обновления, читайте в материале 24 канала.

В каком состоянии энергосистема Украины

Как рассказывает 24 каналу Юрий Щедрин, аналитик "Центра развития городов", украинская энергосистема начинает стабилизироваться после последних массовых обстрелов.

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, что 16 декабря российские оккупанты в очередной раз атаковали критическую инфраструктуру Украины. Поэтому многие населенные пункты остались без света.

По словам главы Государственной инспекции ядерного регулирования Григория Плачкова, 16 декабря произошел массовый удар по энергосистеме, но это уже не в первый раз, поэтому энергетики знают, что делать. Следовательно, теперь применяют превентивные отключения абонентов, потому что потом не так сложно чинить электросети.

Юрий Щедрин Аналитик "Центра развития городов" Наша энергосистема более или менее оправилась от последних обстрелов. Поэтому она постепенно стабилизируется, но графики пока не работают постоянно в таких городах, как, например, Киев, где ситуация была крайне тяжелой. Кроме того, благодаря нашим энергетикам украинцам дали возможность отпраздновать Рождество с 24 по 25 декабря со светом.

В преддверии 25 декабря генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко пообещал, что киевляне Рождество проведут со светом. Впоследствии он объяснил, что имел в виду, что в тот день в Киеве будет электроэнергия, но, вероятно, ее будет недостаточно, чтобы обеспечить все потребности.

Что украинцев ждет зимой

Как рассказывает Щедрин, наличие света этой зимой будет зависеть от двух факторов:

отсутствие новых массовых обстрелов и катастрофических разрушений критической инфраструктуры;

Интересно, что, по словам Кирилла Буданова, начальника Главного управления разведки, у России осталось

Эксперт дал надежду на то, что в таком случае все этой весной энергосистема может стабилизироваться. Если же обстрелы продолжатся, возможны блэкауты на несколько дней в зависимости от повреждений.

Хорошая погода.

Если будет тепло, это будет способствовать меньшему использованию газа и электроэнергии. Если же будет холодно, то в таком случае увеличивается затрата энергии и потребления.

А также, еслисостоится, это прежде всего, ведь отопления может не быть долгое время.

Однако хочу отметить, что у украинцев уже есть немалый опыт в таких ситуациях. Мы видим, что генерация уже не так проседает, как это было в начале, особенно атомная,

– добавляет Щедрин.

Сколько времени понадобится, чтобы полностью восстановить систему

По прогнозам, к лету энергосистема Украины должна если не полностью, то частично восстановиться. Но при условии, что не будет новых массовых обстрелов.

Я считаю, что уже этой весной все должно более или менее стабилизироваться, если не будет значительных холодов и расхода энергии.

– говорит собеседник.

Интересно, по оценкам правительства, Украина нуждаетсядля быстрого восстановления критической инфраструктуры.

Однако в начале декабря директор Центра исследований энергетики Александр Харченко во время брифинга объяснил, что для полного восстановления, то есть до состояния, в котором украинская энергосистема находилась до войны, понадобится около 2 лет.

Для того чтобы действительно надежно зарезервировать, восстановить качественно, современно. С учетом того, что мы хотим иметь более энергоэффективную, зеленую, ту, что больше ориентируется на возобновляемые источники – нам понадобится 2,5–3 года,

– резюмировал специалист.

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Какие худшие сценарии возможны

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, самый длинный блэкаут в Украине может занять 7–10 дней.

При более сложном случае полного блэкаута, когда вообще все разбито, выход занимает от 7 до 10 дней. Это по расчетам наших энергетиков. Подчеркну, это теоретические расчеты, потому что мир не переживал еще таких вещей,

– сказал Денис Шмыгаль.

Но несмотря на все, тотальный блэкаут в Украине маловероятен, объясняет Щедрин. Конечно, если учесть локальные ситуации, то света в отдельных регионах может не быть долгий период.

Если смотреть на прошлые практики, то Украина из критических ситуаций со светом выходила через 2–3 дня. Будем надеяться, что так будет и дальше,

– отмечает эксперт.

Украина готова к блэкауту

Следовательно, банки будут работать, магазины закупают генераторы и старлинки, чтобы люди могли картой заплатить, обустраиваются "Пункты несокрушимости".

Как расплатиться картой без света;

В стране уже насчитываетсяЕще планируется обустроить от 15 до 17 тысяч.

Внутренние банковские системы готовы принимать оплату с POS-терминалов даже при отсутствии света, рассказывает Сергей Савка, директор Департамента развития розничного бизнеса Юнекс Банк.

Однако банкир объясняет, что возможность оплатить картой зависит не только от банка.Еще одна проблема –

Малый бизнес частично уже перешел на терминалы в телефонах. За ноябрь количество пользователей "Терминал Приватбанка" на мобильных устройствах выросло на 25%, а количество оплат – на 30%.

Также бизнес может использовать QR-код своего POS-терминала в смартфоне. Такая функция доступна в ряде банков, например в Монобанке и Привате.



Как вернуть деньги, если выключили свет и перестал работать банкомат / Инфографика 24 канала

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НБУ вместе с банками работают над тем, чтобы создать национальную сеть из более чем 1200 отделений, которые будут точно работать в блэкаут — так называемый "банк несокрушимости" или power banking.

В Нацбанке рассказали, что первыми к реализации этого плана были подключены 14 системно важных банков, к ним активно приобщаются другие банки.

Кроме того, банкоматы и платежные терминалы будут размещать и в части стационарных "Пунктов несокрушимости". Следовательно, там уже есть Ощадбанк (57 банкоматов и 38 информационно-платежных терминалов) – в Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской и Черновицкой областях.

Также Приватбанк – 44 банкомата и 21 информационно-платежный терминал (в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровненской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черновицкой областях).