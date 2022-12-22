Тарифы на газ в 2023 году: будут ли украинцы платить больше и когда ждать рыночные цены

В этом году тарифы на коммунальные услуги не изменятся. По крайней мере, до конца отопительного сезона. Однако действительно ли это так и чего ждать украинцам в 2023 году, читайте в тексте 24 канала.

Чего ждать украинцам

К концу этого отопительного сезона тариф на газ зафиксирован. Соответствующее решение принял Кабинет Министров Украины.

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Согласно этому тарифы на отопление, газ и воду должны быть сохранены на уровне действующих на 24 февраля 2022 года. Предполагается, что они будут оставаться на этом уровне до конца военного положения и шесть месяцев спустя.

Следовательно, всю разницу между рыночными тарифами и установленными будут компенсировать из госбюджета . Такая инициатива будет стоить

Однако после окончания холодов цены на коммунальные услуги все же могут пересмотреть. Об этом заявил 24 каналу глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Еще раньше он говорил, что нынешняя цена на газ в Украине неоправданно низкая. По его мнению, тарифы могут быть пересмотрены в апреле 2023 года.

Тарифы на газ в 2023 году

В комментарии 24 каналу Татьяна Бойко, координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора", рассказала, что пока идет война, сложно прогнозировать, что будет с тарифами. Более того, они никогда в Украине не были полностью рыночными, особенно электроэнергия для населения, а тем более сейчас.

Татьяна Бойко Координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" НАК "Нафтогаз" обязана поставлять газ на период военного положения ТКЭ (предприятия тепловой коммунальной энергетики) и облгазам по льготным ценам. А исполнители услуг со своей стороны не повышали тарифы для населения. Я думаю, что правительство будет делать все, чтобы эта модель оставалась неизменной.

На сегодняшний день бюджет 2023 года полностью зависит от помощи международных организаций. Если средств на то, чтобы поддерживать энергетические и коммунальные компании, будет достаточно, то не стоит ожидать повышения тарифов. Но не забывайте, что будет многое зависеть от того, как сложится ситуация на поле боя.

Рынок не за горами

Обратите внимание, что глава "Нефтегаза Украины" Алексей Чернышев в интервью Forbes подтвердил тезис, что государство не будет повышать тарифы во время войны.

Но после победы у нас единственный путь – рынок,

– добавляет Чернышев.

О рынке говорит и Татьяна Бойко. Она добавляет, что в этом случае население должно получать больше адресных субсидий.

Но я не уверена, что рынок в чистом виде именно сейчас целесообразен. Европа немного придет в себя – и цены на европейских рынках пойдут вниз. Это уже происходит понемногу. То есть, рынок – это правильное направление, но, пожалуй, когда Украина победит и хоть немного восстановится,

– говорит собеседница.

По словам главы "Нафтогаза", в Украине многие годы тарифы не рыночные, нет компенсации этих тарифов, нет дисциплины расчетов. Из-за этого страдает отрасль добычи.

Если бы тариф не запретили поднимать, то какой была бы его цена

что в случае перехода на рынок цены на тарифы будут формироваться на украинском рынке без привязки к европейскому.

В большинстве европейских стран цена на газ и электричество выросла в 6–7 раз с начала года. В Украине они остались прошлогодними.

Грубо можно сказать, что если бы не было государственного регулирования цен, то тарифы на электроэнергию были бы не менее 5 гривен за киловатт, а цена на газ – 30 гривен за кубометр. Соответственно, выросла бы и стоимость доставки,

– сообщает координатор "Опоры".

Напоминаем, что нынешний тариф на электроэнергию составляет:

1,44 гривны киловатт-час – если потребление до 250 киловатт в час в месяц;

1,68 гривны – для тех, кто потребляет более 250 киловатт в час.

Важно отметить, что украинцы платят не только за газ, но и за его доставку. Цены на распределение по состоянию на 1 декабря, по данным "Минфина", составляют:

"Днепрогаз" – 1,08 гривны;

1,08 гривны; "Киевоблгаз" – 1,78 гривны;

1,78 гривны; "Львовгаз" – 2,02 гривны;

2,02 гривны; "Одессагаз" – 1,30 гривны;

1,30 гривны; "Тернопольгаз" – 2,10 гривны;

2,10 гривны; "Харьковгаз" – 2,38 гривны;

2,38 гривны; "Херсонгаз" – 1,94 гривны.

Тарифы на распределение газа / Инфографика 24 канала

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Какие тарифы действуют сейчас

Цена тарифного плана "Фиксированный" ("Нефтегаз") – 7,96 гривны за метр кубический с НДС.

Сравнивая тарифы на газ с прошлым годом, то если зимой жители будут отапливать дом 200 кубами газа, то:

в декабре 2022 года платежка за газ составит 1592 гривны;

в то время как в декабре 2021 года она была только 1266 гривны.

По состоянию на 1 декабря 2022 розничные цены на природный газ для населения составляют: