Как платить за отопление меньше: действенные лайфхаки

Отопление — одна из самых дорогих услуг ЖКУ, особенно если речь идет о централизованном снабжении. Уменьшить размер платежей и при этом не мерзнуть возможно, если соблюдать некоторые правила.

Как сэкономить на отоплении

Председатель правления Ассоциации "Нефть и Газ Украины" Андрей Закревский дал советы, как можно эффективно использовать отопительные приборы дома, сообщает 24 Канал. Сначала нужно определить, каким методом вы будете обогревать жилье.

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К примеру, котел можно использовать почасово и после отключения переводить в экорежим. Если есть возможность, лучше установить систему индивидуального отопления вместо централизованного. Ведь так вы можете самостоятельно определять объемы подачи тепла.

Приготовление на газовой плите поможет значительно сэкономить средства, поскольку во время этого процесса отапливается помещение. Эффективным методом уменьшения затрат является установка терморегулятора на батареи. Это возможно, если помещения отапливаются благодаря централизованной системе теплоснабжения. Такой способ позволяет уменьшить подачу тепла в помещение на некоторое время. Например, если вы ушли куда-то, дом не будет отапливаться, соответственно, лишних расходов нет.

Как надолго сохранить тепло в доме

Есть методы, позволяющие более эффективно сохранять тепло в помещении. Благодаря их использованию вы сможете реже включать отопительные приборы. Некоторые из этих способов: