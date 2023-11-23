Як зекономити на опаленні

Голова правління Асоціації "Нафта та Газ України" Андрій Закревський дав поради, як можна ефективно використовувати опалювальні прилади вдома, повідомляє 24 Канал. Спочатку потрібно визначити, яким методом ви будете обігрівати житло.

Читайте також Чи зростуть виплати для осіб з інвалідністю ІІ групи у грудні

До прикладу, котел можна використовувати погодинно і після відключення переводити в екорежим. Якщо є можливість, краще встановити систему індивідуального опалення, замість централізованого. Адже так ви маєте змогу самостійно визначати об'єми подачі тепла.

Приготування на газовій плиті допоможе значно зекономити кошти, оскільки під час цього процесу опалюється приміщення. Ефективним методом зменшення витрат є встановлення терморегулятора на батареї. Це можливо, якщо приміщення опалюються завдяки централізованій системі теплопостачання. Такий спосіб дозволяє зменшити подачу тепла у приміщення на певний час. Наприклад, якщо ви пішли кудись, дім не буде опалюватись, відповідно, зайвих витрат немає.

Як надовго зберегти тепло в домі

Є методи, які дозволяють ефективніше зберігати тепло у приміщенні. Завдяки їх використанню, ви зможете рідше вмикати опалювальні прилади. Деякі з цих способів: