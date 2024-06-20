Как сэкономить на бойлере

Семья из трех человек обычно потребляет около 200 киловатт-часов в месяц. Это вызывает беспокойство относительно финансовой нагрузки, вызванной недавним повышением тарифов.

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При выборе бойлера следует обратить внимание на его объем, особенно для домохозяйств из 2 – 3 человек. Рекомендуемый объем для семьи такого размера составляет от 50 до 60 литров. Также рекомендуется выбирать бойлер с классом энергоэффективности А/А+ или выше.

Чтобы экономно пользоваться бойлером нужно:

отрегулировать температуру нагрева на уровне 55 градусов;

запрограммировать автоматическое включение/выключение бойлера в нужное время через "умную" розетку;

при наличии такой розетки и двухзонного счетчика за использованную с 23:00 до 7:00 электроэнергию можно платить вдвое дешевле;

вовремя чистить и удалять накипь внутри бойлера.

Обратите внимание! А вот выключать бойлер на ночь не рекомендуется, потому что устройство тратит значительно больше электроэнергии, чтобы нагреть воду чем поддерживать ее в постоянной температуре.

Как сэкономить на кондиционере

При выборе кондиционера важно обратить внимание на инверторные устройства. Эти устройства не выключаются полностью, а переходят в режим меньшей мощности после достижения желаемой температуры в помещении.

Чтобы создать прохладную среду в квартире во время использования кондиционера, эксперты рекомендуют держать окна и двери закрытыми. Кроме того, приобретение жалюзи и светоотражающей пленки для окон может еще больше усилить охлаждающий эффект.

С целью повышения энергоэффективности и снижения уровня шума эксперты рекомендуют использовать функцию "Эко" на кондиционерах днем, а ночью переходить в режим "Спящий". Такая регулировка не только помогает снизить потребление электроэнергии, но и минимизирует шум, мешающий спать.