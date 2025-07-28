Не только Россия: экономика Беларуси тоже находится в стагнации

ВВП Беларуси в первом полугодии 2025 года ВВП вырос всего на 2,1 %. Это на 2,9 пункта ниже, чем годом ранее.

Что происходит с экономикой Беларуси?

В частности инфляция достигла 7,3 %, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

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Спад объясняется ситуацией в сельском хозяйстве (составляет минус 8,1% в годовом измерении) и сокращением спроса на белорусские товары в России. Москва является ключевым торговом партнере, на который приходится 60 % товарооборота. Однако поставки потребительских товаров, оборудования и пиломатериалов в страну снизились более чем на 70%.

Внешнеторговый дефицит в январе-апреле вырос до 856 миллионов долларов. В частности экспорт уменьшился на 0,3%, импорт вырос на 4,7%.

Промпроизводство добавило лишь 0,3%, поддержано внутренним спросом. Стагнация российской экономики (минус 4 % в годовом измерении в I квартале) ограничивает финансовые возможности Минска.

Ухудшение платежного баланса подпитывает риски быстрой девальвации белорусского рубля, что ударит по таким важным аспектам:

покупательной способности;

социальной стабильности.

Санкции Запада ограничивают каналы диверсификации, усиливая структурную привязку к российским рынкам, логистики и финансирования,

– пишет СВР Украины.

По данным СВРУ, минимальные темпы роста сохранятся до конца 2025 года по инерции после 2024-го. В 2026-2027 году произойдет обострение кризиса.

Обратите внимание! Именно в 2026-2027 годах следует ожидать падения доходов населения и дальнейшего затягивания белорусской экономики в российскую стагфляционную орбиту.