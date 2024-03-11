Перестройка производства на военные рельсы: будет ли в Украине экономика, как в России
Источник:The Financial Times
Основу экономики Украины составляет сфера услуг. Следовательно, привлечение большинства трудоспособного населения в сферу военной промышленности не является необходимым.
Будет ли переход на военные рельсы
Украинская сторона отвергла предложения о том, что страна должна копировать экономику России и перестраивать ее на военные рельсы. Об этом рассказала в интервью председатель комитета ВРУ по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
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Поэтому, подстроить отечественную экономику под российскую модель просто невозможно. А все потому, что более половины доходов, поступающих в бюджет, генерируется в секторе услуг. При этом, большая часть промышленной базы страны подверглась разрушению после распада Советского Союза.
Если мы призовем всех работать на военные заводы, кто будет оплачивать закупку снарядов и техники? Кто должен платить налоги.
Также отмечается, что соблюдение налоговых требований улучшилось после широкомасштабной агрессии России против Украины. Таким образом, доходы выросли на 12,4% за последний год до февраля по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Об этом сообщил Даниил Гетманцев, председатель парламентского налогового комитета Украины.
Стимулирование внутреннего производства
Однако, Министерство экономики Украины стремится стимулировать внутреннее производство. В прошлом месяце оно объявило о выделении дешевых грантов и кредитов на сумму 1,1 миллиарда долларов для поддержки производства и привлечения инвестиций.Заметьте! Эта помощь предоставляется только компаниям, которые выполняют свои налоговые обязательства. Поскольку уклонение от оплаты налогов остается серьезной проблемой, которая подрывает финансовую устойчивость государства.