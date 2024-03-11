Перестройка производства на военные рельсы: будет ли в Украине экономика, как в России

Основу экономики Украины составляет сфера услуг. Следовательно, привлечение большинства трудоспособного населения в сферу военной промышленности не является необходимым.

Будет ли переход на военные рельсы

Украинская сторона отвергла предложения о том, что страна должна копировать экономику России и перестраивать ее на военные рельсы. Об этом рассказала в интервью председатель комитета ВРУ по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

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Поэтому, подстроить отечественную экономику под российскую модель просто невозможно. А все потому, что более половины доходов, поступающих в бюджет, генерируется в секторе услуг. При этом, большая часть промышленной базы страны подверглась разрушению после распада Советского Союза.

Роксолана Пидласа Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета Если мы призовем всех работать на военные заводы, кто будет оплачивать закупку снарядов и техники? Кто должен платить налоги.

Также отмечается, что соблюдение налоговых требований улучшилось после широкомасштабной агрессии России против Украины. Таким образом, доходы выросли на 12,4% за последний год до февраля по сравнению с предыдущими 12 месяцами. Об этом сообщил Даниил Гетманцев, председатель парламентского налогового комитета Украины.

Стимулирование внутреннего производства

Однако, Министерство экономики Украины стремится стимулировать внутреннее производство. В прошлом месяце оно объявило о выделении дешевых грантов и кредитов на сумму 1,1 миллиарда долларов для поддержки производства и привлечения инвестиций.

Эта помощь предоставляется только компаниям, которые выполняют свои налоговые обязательства. Поскольку уклонение от оплаты налогов остается серьезной проблемой, которая подрывает финансовую устойчивость государства.