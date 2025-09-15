Замедление экономики в Китае углубилось в августе. Тогда ряд ключевых показателей не оправдал ожиданий.

Что происходит с китайской экономикой?

Причиной стало то, что слабый внутренний спрос сохранялся, а кампания Пекина против промышленных избыточных мощностей ограничивала производство, пишет 24 Канал со ссылкой на CNBS.

Розничные продажи в прошлом месяце выросли на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это ниже прогноза аналитиков, которые ожидали 3,9% роста в опросе Reuters, и медленнее, чем 3,7% роста в июле.

Рост промышленного производства замедлился до 5,2% в августе по сравнению с 5,7% в июле, что стало самым слабым показателем с августа 2024 года. Экономисты ожидали, что показатель останется без изменений.

Инвестиции в основные фонды, которые отчитываются на кумулятивной основе, выросли лишь на 0,5%, что резко замедлилось по сравнению с 1,6% в период с января по июль, и значительно ниже прогнозов экономистов в 1,4%.

В этом сегменте сокращение инвестиций в недвижимость усилилось, упав на 12,9% за первые восемь месяцев. Инвестиции в сектор производства и коммунальные услуги (включая электроэнергию, топливом и водоснабжением) выросли соответственно на 5,1% и 18,8% по сравнению с прошлым годом.

Заметьте! По словам Юхан Чжана, главного экономиста Центра Китая аналитического центра The Conference Board, инвестиции в основные фонды в основном поддерживаются государственными предприятиями, тогда как частный сектор сокращает вложения.

В целом инвестиции в производство демонстрируют "умеренный и неравномерный рост". Главным образом благодаря государственным инвестициям в следующие отрасли:

инфраструктуру; высокие технологии; модернизацию промышленности.

Городской уровень безработицы в Китае в августе составил 5,3%, поднявшись с 5,2% месяцем ранее. Статистическое управление объяснило рост уровня безработицы сезоном выпускников.

Розничные продажи без учета автомобилей в августе выросли на 3,7% по сравнению с прошлым годом,

– говорится в материале.

Потребление в сельских районах превышало показатели городских центров, выросши на 4,6% в августе.

Индекс потребительских цен в Китае упал в августе сильнее, чем ожидалось, снизившись на 0,4% в годовом выражении, тогда как дефляция цен производителей продолжалась третий год подряд.

Среди категорий, которые показали наибольший рост:

продажи золота, серебра и ювелирных изделий в августе выросли на 16,8% по сравнению с прошлым годом; спортивных и развлекательных товаров – на 16,9%; мебели – на 18,6%.

Наибольшими отстающими в потреблении стали нефтепродукты, а также табачные и алкогольные изделия. Потребление услуг набирало обороты, во главе с путешествиями, отдыхом и транспортом, что сигнализирует о постепенном смещении расходов в сторону сферы услуг.

Замедление роста розничных продаж было обусловлено главным образом более слабым спросом на бытовую технику и электронику, поскольку эффект от субсидий Пекина на обмен потребительских товаров начал исчезать.

Индекс CSI 300 материкового Китая поднялся почти на 1% после обнародования экономических данных.

Замедление не стало неожиданностью для рынков, поскольку инвесторы уже ожидали ослабления роста в третьем квартале после того, как влияние экспорта и бюджетной поддержки со стороны Пекина иссяк,

– сказал Чжиwei Чжан, президент и главный экономист Pinpoint Asset Management.

Обратите внимание! Фискальная политика Пекина может стать "более поддерживающей на маргинесе", но большой пакет стимулов маловероятен, если только Пекин не увидит угрозы невыполнения целевого показателя роста в 5%.

