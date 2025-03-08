Как США зависят от экономики Мексики

Пока неизвестно, как Мексика отреагирует на пошлины, введенные США, но у нее есть много возможностей для ответа. Экономика США в значительной степени зависит от торговых отношений с Мексикой.

Экономические взаимоотношения Мексики и США

США ежегодно экспортируют в Мексику товаров на 243 миллиарда долларов, что составляет 13% всего американского экспорта, передает 24 Канал со ссылкой на издание "Минфин".

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Если Мексика введет встречные пошлины, это может нанести ощутимый удар по американской экономике. Мексика, вероятно, применит "карусельную стратегию", то есть будет вводить пошлины постепенно – на различные американские товары по очереди. При этом будут выбирать продукцию, которую проще всего заменить другими поставщиками.

Даже если Мексика не будет вводить контрсанкции, США все равно почувствуют последствия таможенной политики. Дело не только в том, что цены на товары вырастут для американских потребителей.

Важно! Главная проблема – тесная взаимосвязь экономик обеих стран. В течение многих лет между США и Мексикой работала беспошлинная зона, что позволяло создать сложные производственные цепи.

30% стоимости любого товара, который Мексика поставляет в США, составляют материалы, которые были завезены из Штатов. То есть ограничение торговли с Мексикой может навредить самим американским производителям.

США ежегодно экспортируют в Мексику автозапчастей на 17,7 миллиарда долларов, а многие производственные компании имеют заводы по обе стороны границы. Это позволяет им по несколько раз перемещать детали и материалы между странами, чтобы завершить производственный процесс.

Как пошлины повлияют на торговлю Мексики и США

По словам президента Техасской ассоциации бизнеса Гленна Хамера, Мексика является крупнейшим торговым партнером США, и это сотрудничество приносит огромные экономические выгоды.

Торговля с Мексикой обеспечивает более 500 тысяч рабочих мест в Техасе;

в Техасе; Объем экономической активности между странами достигает 270 миллиардов долларов.

Введение пошлин означает, что каждое такое перемещение теперь будет сопровождаться дополнительными затратами. Это может сделать производство слишком дорогим и разрушить эффективную модель международного сотрудничества, которая существовала годами.

Беспошлинная торговля с Мексикой позволяет техасским компаниям поддерживать эффективные цепи поставок, что повышает конкурентоспособность и устойчивость нашей экономики. Проще говоря, мы создаем продукты вместе,

– подчеркивает Хамер.

Заметьте! Таким образом, таможенная политика США может не только усложнить торговлю с Мексикой, но и существенно повредить собственным производителям и экономике в целом.