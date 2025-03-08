Економічні взаємини Мексики та США

США щороку експортують до Мексики товарів на 243 мільярди доларів, що становить 13% усього американського експорту, передає 24 Канал з посиланням на видання "Мінфін".

Читайте також Які квартирні пільги мають батьки ветерана

Якщо Мексика введе зустрічні мита, це може завдати відчутного удару по американській економіці. Мексика, ймовірно, застосує "карусельну стратегію", тобто вводитиме мита поступово – на різні американські товари по черзі. При цьому обиратимуть продукцію, яку найпростіше замінити іншими постачальниками.

Навіть якщо Мексика не вводитиме контрсанкції, США все одно відчують наслідки митної політики. Справа не тільки у тому, що ціни на товари зростуть для американських споживачів.

Важливо! Головна проблема – тісний взаємозв’язок економік обох країн. Протягом багатьох років між США та Мексикою працювала безмитна зона, що дозволяло створити складні виробничі ланцюги.

30% вартості будь-якого товару, який Мексика постачає до США, складають матеріали, що були завезені зі Штатів. Тобто обмеження торгівлі з Мексикою може нашкодити самим американським виробникам.

США щороку експортують до Мексики автозапчастин на 17,7 мільярда доларів, а багато виробничих компаній мають заводи по обидва боки кордону. Це дозволяє їм по кілька разів переміщувати деталі та матеріали між країнами, щоб завершити виробничий процес.

Як мита вплинуть на торгівлю Мексики і США

За словами президента Техаської асоціації бізнесу Гленна Хамера, Мексика є найбільшим торговим партнером США, і ця співпраця приносить величезні економічні вигоди.

Торгівля з Мексикою забезпечує понад 500 тисяч робочих місць у Техасі;

у Техасі; Обсяг економічної активності між країнами сягає 270 мільярдів доларів.

Запровадження мит означає, що кожне таке переміщення тепер супроводжуватиметься додатковими витратами. Це може зробити виробництво надто дорогим і зруйнувати ефективну модель міжнародної співпраці, яка існувала роками.

Безмитна торгівля з Мексикою дозволяє техаським компаніям підтримувати ефективні ланцюги поставок, що підвищує конкурентоспроможність і стійкість нашої економіки. Простіше кажучи, ми створюємо продукти разом,

– підкреслює Хамер.

Зауважте! Таким чином, митна політика США може не лише ускладнити торгівлю з Мексикою, а й суттєво зашкодити власним виробникам і економіці загалом.