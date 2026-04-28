Рост налогов, падение наружной торговли, действие санкций – делают свое дело для упадка русской экономики. Ряд показателей Кремля уже на грани, в целом в стране фиксируют рецессию или замедление экономической активности.

Что известно об экономике России?

О том, из-за чего в Кремле системный кризис только обостряется, пишет Служба наружной разведки.

Смотрите также Авиасообщение под вопросом: хватит ли топлива на лето и что прогнозирует Еврокомиссия

Российское правительство не может остановить рецессию в экономике. Другими словами сейчас в Москве существенно замедляются экономические активности., снижаются объемы производства и потребления. Причинами, что привели к такому последствию:

усиление налоговой нагрузки от 1 января 2026 года, когда НДС повысили до 22%;

замедление работы соцсетей и интернет-ресурсов;

большие затраты на логистику, оплату труда, маркетинг.

Заметьте! В первом квартале 2026 года 6% российских предприятий закрылись.

Как отмечает разведка, по прогнозу на второй квартал прекратить деятельность может еще 30% малого и среднего бизнеса. Часть компаний готовит также сокращение штата работников.

В регионах экономическая ситуация тоже ухудшается. Только за январь-февраль 2026 дефицит консолидированных бюджетов субъектов России составил 12, 5 миллиардов долларов США.

Из-за санкций и "бессмысленную политику федеральных властей" уменьшились поступления в бюджет от таможенных платежей. В 2025 году показатель уменьшился на 20% и составил 5, 9 триллиона рублей, что самое низкое с начала полномасштабной войны в Украине.

Во внешней торговле России показатели тоже падают. В течение 2022– 2025 год показатель уменьшился почти втрое: от 337 до 125 миллиардов долларов. В 2026 году сальдо внешней торговли снова сокращается. В январе-феврале по сравнению с соответствующим периодом 2025 года показатель уменьшился на 33% до 14, 1 миллиард долларов.

Банковский сектор находится на грани системного кризиса. Еще в 2025 году чистая прибыль российских банков сократилась на 8%. Теперь же стабильность сектора обеспечивают:

государственные банки на ключевых позициях (ВТБ и Сбербанк);

реструктуризация проблемных активов;

регуляторные послабления.

Систематическое искривление макроэкономической статистики используется Кремлем для формирования у внешних потребителей ошибочного представления об относительной устойчивости экономики России к санкционному давлению и колоссальным военным расходам.,

– добавляют в разведке.

В частности, отмечают, что ряд финансовых показателей показывают большую уязвимость к общему экономическому положению. Также увеличивается вероятность полноценного банковского кризиса.

Каков дефицит в бюджете России?

В комментарии для 24 Канала главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований также отмечал, что при годовом плане дефицита России в 3, 7 триллиона рублей, только за первый квартал показатель в разы выше.

Если посмотреть на дефицит российского бюджета, то по официальным данным он составил где-то 4, 6 триллионов рублей в первом квартале этого года,

– объяснил Иван Усс.

В частности, он добавил, что на один день войны в Украине Кремль тратит около 870 миллионов долларов США.

Что известно о ситуации на российском рынке труда?

TheMoscow Times пишет, что глава Центробанка России Эльвира Набиуллина бьет тревогу из-за дефицита кадров. По ее словам, такой нехватки рабочей силы, как сейчас, в Кремле еще не было.

Особенность ситуации сейчас– это ситуация на рынке труда. Мы действительно никогда до сих пор в истории современной России не жили в таком дефиците рабочей силы. Никогда у нас такого не было, а это влияет на всю экономическую ситуацию,

– объяснила Набиуллина.

Она также рассказала, что влияют на эту ситуацию война, эмиграция, высок спрос на работников в военном секторе. Именно поэтому кадровый резерв России уменьшается и в стране просто не хватает работников.

Например, в 2026 году кадровый резерв экономики– 4, 4 миллиона человек (люди, не работающие, но потенциально могли бы). С 2021 года показатель потерял 40%. Произошло это после полномасштабного вторжения в Украину, когда сотни тысяч россиян бежали за кордом., 5 миллионов отправила на фронт.

Что еще нужно знать об экономическом положении России?

После начала войны в Иране, у Путина появился шанс стабилизировать экономику Кремля из-за продажи нефти. Да, уже в мае 2026 года Россия может заработать дополнительные 8, 65 миллиарда долларов налоговых поступлений от продаж и транспортировки нефти. В рублях это 650 млрд. рублей.

В мае 2025 года поступления составляли 512., 7 миллиарда рублей, что однозначно подтверждает увеличение доходов России после начала войны на Ближнем Востоке.

В то же время, что касается бюджетов в отдельных регионах., ситуация тоже сложна. В 2026 году совокупный дефицит бюджетов российских регионов увеличится на 27%– к 1, 9 триллиона рублей (25, 4 миллиарда долларов). Также известно, за январь 2026 года корпоративные убытки уменьшились почти на 30% в годовом исчислении. Многие компании сообщают об убытках или уменьшении доходности.