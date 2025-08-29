На грани стагнации: экономика России замедлилась в 11 раз за полгода
- Рост российской экономики замедлился до 0,4% в июле, что в 11 раз меньше, чем в декабре прошлого года.
Промышленность России переживает кризис, в частности, производство мебели, одежды, электрооборудования и металлургии значительно сократилось.
Рост российской экономики замедлился почти до нуля, на горизонте – стагнация. Несмотря на заявления Кремля об "улучшении", все больше отраслей переживают кризис.
Как замедлилась экономика России?
По официальным данным российского правительства, рост валового внутреннего продукта (ВВП) в июле составил всего 0,4%. Это означает, что экономика России почти скатилась в стагнацию, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
- Еще в июне 2025 года ВВП в России вырос на 1%, а в декабре прошлого – на целых 4,5%.
- Таким образом, всего за 6 месяцев рост экономики затормозился в 11 раз.
В промышленности России кризис наблюдается почти повсеместно. Отрасли, которые в прошлом году, давали прибыли, пришли в упадок:
- производство мебели сократилось на 12%;
- одежды – на 7%;
- электрооборудования – на 6,5%;
- металлургия – более чем на 10%.
Проблемы начались даже в военно-промышленном комплексе, который имеет критическое значение для Путина в войне против Украины. Производство металлоизделий и электроники тоже замедлилось – рост сократился в 3,5 – 5 раз.
Резервы для "подпитки" экономики России исчерпываются. Война и санкции толкают ее в затяжной кризис,
– отмечает ЦПИ.
В центре прогнозируют, что Кремлю придется забирать ресурсы у гражданских секторов для продолжения финансирования путинской войны, а это только больше затормозит развитие экономики.
Что означает стагнация?
Стагнация – это состояние экономики, когда отсутствует заметный рост или развитие: производство, доходы и занятость остаются на одном уровне или движутся очень медленно. При этом инфляция и цены могут продолжать расти. Такой период считают опасным, потому что он сигнализирует о проблемах в экономической системе и может перерасти в кризис.
Проблемы в российской экономике: что известно?
- По данным аналитиков, экономика России на грани краха, поскольку дефицит бюджета достиг наибольшего уровня за более чем 30 лет. При этом инфляция и процентные ставки остаются слишком высокими, а банки предупреждают об угрозе долгового кризиса.
- Из-за финансовых трудностей треть российских предприятий уже экономит на рабочих. Наем новых сотрудников замораживают, соцпакет урезают, в частности, выплаты премий и бонусов. Долги же по зарплате в России только в июле выросли на 25%.
- На этом фоне власти России планируют жесткую экономию. Собирается сократить расходы на сферы, не связанные с войной, и повысить налоги. Это необходимо, чтобы покрыть большие военные затраты.