Билет в один конец: как Путин загубил Россию, поставив экономику на "военные рельсы"

Последние четыре года полномасштабная война против Украины была главным ориентиром для каждого шага российского диктатора Владимира Путина. Следовательно, сейчас около половины бюджета России идет на армию, а не долгосрочное развитие страны.

Как растут проблемы в экономике России?

Такой фанатичный подход помог Путину оккупировать часть украинских территорий и сейчас выдвигать свои требования на мирных переговорах. Но упорное стремление продолжать войну стоило очень дорого, пишет The New York Times.

По скромным подсчетам аналитиков, Россия потеряла до 1,2 миллиона человек на войне. А экономика за это время претерпела такие изменения, которые ставят под угрозу будущее целой страны.

Огромные средства тратятся на танки, снаряды, бомбы, военные выплаты и прочее – нет ничего долговременного, ничего, что работает на то, что мы называем развитием,

– объясняет ученая берлинского Центра Карнеги Александра Прокопенко.

Дело в том, что еще и до войны будущее России было туманным. Экономика, ориентированная на добычу ископаемых, диверсифицировалась медленно. Рождаемость сокращалась, а про свободы постепенно исчезали. Война лишь обострила проблемы.

Сейчас чуть ли не 40% бюджетных средств идут на армию и силовиков.

Еще 9% федеральной сметы направляют на выплаты процентов по бюджетному дефициту, который вырос рекордно для финансирования "военной машины" Путина.

При этом Россия стремительно теряет свою финансовую подушку – средства Фонда национального благосостояния, которые должны были бы помочь в "черный день".

Важно! До начала войны против Украины Россия имела 133 миллиарда долларов в Фонде благосостояния. В феврале 2026 года его ликвидные резервы обмелели до 55 миллиардов.

Какие проблемы усугубляют кризис в экономике?

Начав войну против Украины, Путин разорвал связи страны с западными странами. В итоге иностранные инвестиции закончились, а внутренние резко сократились из-за высоких процентных ставок.

С другой стороны, война еще больше обострила демографический кризис. По оценкам Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, население России может сократиться более чем на 45 миллионов к 2100 году – менее 100 миллионов со 145 миллионов до войны.

К слову, Россия теряет не только убитыми на поле боя. Сотни тысяч россиян сбежали за границу после начала войны и вряд ли захотят вернуться. Ведь, по словам экспертов, у Путина нет видения будущего.

У него нет видения будущего, только видение прошлого. Эта война – именно то, что она олицетворяет, и она очень дорогая для страны,

– замечает Штефан Майстер из Немецкого совета по международным отношениям.

Что ждет Россию в будущем?

Последние сообщения показывают, что нынешняя ситуация в России значительно хуже, чем пытается делать вид Путин. Если в первые 3 года войны произошел экономический бум из-за огромных расходов, то сейчас экономика вошла в пике:

Нефтегазовые доходы страны, которые обеспечивают треть бюджета, упали почти на четверть в 2025 году.

Пытаясь залатать дыры, Москва повысила налоги, загнав бизнес в безвыходное положение.

Малый бизнес едва выживает под гнетом новых ставок и дорогих кредитов, процветает только ВПК и связанные с ним сферы.

Россияне испытывают все большее давление из-за роста цен и коммунальных платежей.

К тому же большинство инноваций в ИТ-сфере России направлены не на развитие, а на то, как обойти западные санкции и вернуть сервисы к довоенному уровню.

И даже если война завершится уже в этом году и западные санкции снимут, разобрать "военную машину", построенную в экономике России за эти годы, будет крайне трудно.

Это структурное изменение дизайна российской экономики, которую нелегко вернуть назад. Это не невозможно, но очень трудно,

– резюмируют ученые.

Что в экономике России происходит сейчас?