Дефицит в 100 миллиардов долларов: Зеленский оценил состояние экономики России на фоне войны в Иране

Президент Украины заявил, что дефицит в бюджете России достигает 100 миллиардов долларов и его не покрыть доходами от нефти. В то же время из-за войны в Иране позиции россиян становятся сильнее.

Что известно об экономическом кризисе в России?

О том, как Россия зарабатывает на войне в Иране и влияет ли это на экономику Кремля, рассказал Владимир Зеленский.

В интервью для телемарафона "Единые новости" президент отметил, что в России большие проблемы с экономикой. А весь дефицит в бюджете не удастся покрыть доходами от экспорта нефти за время войны в Иране.

Дефицит бюджета в 100 миллиардов долларов не покрыть за счет короткой войны на Ближнем Востоке. Пока что они покрыли лишь 10%, не более,

– объяснил Зеленский.

Президент добавил, что конфликт на Ближнем Востоке усиливает позиции "русских". В то же время война истощает американцев и энергетику Европы, точнее – энергозапасы стран.

В частности Зеленский объяснил, что нынешняя ситуация – это "серьезный энергетический вызов для всех". И только "медиатором" оставаться не получится.

Поэтому война в Иране приведет к более широким агрессиям не только на Ближнем Востоке. И ограничит доступ Украины к ПВО,

– подытожил Зеленский.

Также, по его словам, Путин заинтересован в длительном продолжении войны в Иране.

Что еще известно об экономике России?

В интервью для FT Томас Нильссон, глава Службы военной разведки и безопасности Швеции, рассказал, что Россия "рисует" экономические показатели.

Заметьте! По предварительной информации ежедневно Россия тратит на войну в Украине до 1 миллиарда долларов. За год показатель составляет почти 70% от федерального бюджета. Так, из общих средств государства 68% тратят на военные действия в Украине. В то же время расходы Кремля с февраля 2022 года предварительно оценивают более чем на 1 триллион долларов.

По словам военного, Кремль находится в сложном положении. В России действительно появились доходы от высоких цен на нефть и это пополнило бюджет. Однако Москва манипулирует данными, чтобы показать лучшие экономические показатели, чем те, что есть на самом деле. А доходы от нефти уже не спасут экономику страны.

Российская экономика может войти лишь в один из двух сценариев: долгосрочный спад или шок. В любом случае, они будут продолжать падение до финансовой катастрофы,

– отметил Томас Нильссон.

Он добавляет, что сейчас Россия фактически живет в долг.

