10 февраля, 11:11
4

Назад в 90-е: экономика России повторяет путь Советского союза перед распадом

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Экономика России сталкивается с кризисом, характеризующимся замедлением промышленного роста, рекордным бюджетным дефицитом и обвалом грузоперевозок.
  • Военные расходы России с 2022 года составляют более 550 миллиардов долларов, что равно 24 годовым бюджетам на высшее образование, а дефицит бюджета в 2025 году достиг 5,65 триллиона рублей.

Проблемы в ключевых отраслях толкают экономику России в глубочайший кризис за последние два десятка лет. Несмотря на заверения в стабильности, Кремлю, вероятно, все же придется пересмотреть экономическую политику, которая сформировалась в 2000-е годы.

Какова ситуация в экономике России?

Речь идет о модели государственного капитализма, которую поддерживали огромные вливания из бюджета. Сейчас же она, очевидно, исчерпала себя, пишет Служба внешней разведки Украины.

Итоги 2025 года показали значительное ухудшение экономической ситуации:

  • промышленный рост замедлился;
  • бюджетный дефицит стал рекордным;
  • реальный сектор понес огромные финансовые потери.

Ключевым сигналом кризиса стала практическая остановка промышленного роста. Если в 2023 – 2024 годах промышленное производство росло на 4 – 6%, то за одиннадцать месяцев 2025 года прирост составил лишь 0,8%, 
– отмечают в разведке.

Наибольший спад продемонстрировала обрабатывающая промышленность.

В то же время рекордно обвалились грузоперевозки на "РЖД" ("Российские железные дороги") – до минимума за 16 лет. По мнению аналитиков, это свидетельствует о проблемах как с экспортом, так и с внутренним потреблением.

Заметьте! На фоне общего экономического кризиса в России частный бизнес сигнализирует о скором ухудшении ситуации. Компании сокращают работников и инвестиции, урезают зарплаты и накапливают все больше долгов.

Какие проблемы в бюджете России?

Вместе с тем дефицит федерального бюджета России в 2025 году вырос до 5,65 триллиона рублей. Недостаток средств превысил даже уровень, который зафиксировали во время пандемии коронавируса в 2020 году.

Но Кремль и не думает экономить. Государственные расходы остаются рекордными, поддерживая высокую инфляцию. В частности, миллиарды рублей идут на финансирование войны против Украины. На военные расходы с 2022 года Москва направила более 550 миллиардов долларов, пишет СВРУ.

Специалисты подсчитали, что военные расходы равны:

  • 24 годовым бюджетам России на высшее образование;
  • 22 бюджетам страны на здравоохранение.

Забирает эти средства Путин, конечно, у населения. Латают "дыры" в бюджете за счет повышения налогов.

Аналитики все чаще говорят, что нынешняя экономическая ситуация в России напоминает кризис позднего Советского союза, когда экономические проблемы долго маскировали под долги.

Хотя масштаб текущих вызовов пока не сопоставим с катастрофой 1990-х, Россию неизбежно ожидает затяжной период экономической турбулентности, 
– уверены в разведке.

Какие перспективы для России?

  • Минэкономразвития России зафиксировало резкое замедление экономики. В ноябре рост ВВП в годовом измерении составил всего 0,1%. Это самый низкий показатель с начала 2023 года и фактический сигнал перехода экономики к стагнации.

  • Даже прокремлевские экономисты уже не говорят о восстановлении или росте. Вместо этого они признают усиление рисков и все более высокую вероятность рецессии в 2026 году.

  • Об ухудшении ситуации пишут и западные медиа. The Washington Post пришло к выводу, что российская экономика может начать резко проседать уже в 2026 году, ведь сейчас она находится в самом слабом состоянии с момента полномасштабного вторжения России в Украину.