Доходы остановятся: аналитик назвал способ, как оставить Россию без денег на войну

Великобритания может действовать более агрессивно относительно теневого флота России и других российских суден. В частности, разрабатывается проект закона, который позволит британским военным использовать оружие против них. Это очень хорошая идея.

Аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд озвучил 24 Каналу мнение, что основная идея заключается не в том, чтобы использовать оружие против танкеров теневого флота. Возможно, это для того, чтобы увеличить риск для России в использовании этих кораблей и непосредственной помощи стране-агрессору со стороны других для обхода международных санкций.

Читайте также Россия на грани коллапса: станет ли падение цен на нефть решающим ударом для экономики

"Таким образом сделать эти поставки более нежизнеспособными и значительно уменьшить доходы от них для России, чтобы теневой флот перестал быть источником значительного дохода для них. Потому что страховые взносы и риски возрастут. Меньше компаний согласятся помогать России в этих операциях", – объяснил он.

Ведь теневой флот является важным инструментом для обхода санкций. Россия продает нефть и таким образом генерирует доход в свой бюджет, с помощью которого финансируется война против Украины.

Как повлияла операция США в Венесуэле?

Ранее США заявили, что готовы останавливать суда "теневого флота" с венесуэльской нефтью в любом месте. Андреас Умланд отметил, что это должно быть примером для других стран, а также для других действий американцев вне венесуэльского контекста.

Операция Штатов в Венесуэле является сомнительной во многих аспектах и нарушает международное право. С другой стороны, это также изменило международную экономическую ситуацию. Поскольку теперь эти огромные ресурсы венесуэльской нефти фактически находятся под контролем США. Это ограничивает способность действовать таких стран, как Россия и Китай,

– подчеркнул он.

Ведь венесуэльская нефть сыграла определенную роль. Существовала схема смешивания венесуэльской нефти с российской. Китай также имеет очевидный интерес к нефти из Венесуэлы.

Поэтому увидим, как это повлияет на общую экономическую ситуацию. Но основной театр действий расположен в Европе. Вероятнее, в Балтийском или Черном море, где происходит значительная часть российской нефтяной торговли. Возможно, также в Тихом океане. Но то, что происходит в Венесуэле, меняет общую экономическую ситуацию,

– сказал аналитик.

Российские нефтяные танкеры: последние новости