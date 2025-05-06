Трещит по швам: как российская экономика теряет импульс роста

Уже не секрет, что российская экономика стремительно начала терять динамику. Следовательно, инфляция в России достигла рекордных показателей, уровень ВВП упал до нуля, иностранные инвестиции продолжают сокращаться, а цена на нефть, одного из главных ресурсов для наполнения российского бюджета, падает.

Что не так с российской экономикой

Как свидетельствует высокочастотный индекс, разработанный банком Goldman Sachs, с конца 2024 года годовой экономический рост России упал с почти 5% до 0%, передает 24 Канал со ссылкой на издание The Economist.

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Плохие новости и в российских банках. Например, российский государственный инвестиционный банк (ВЭБ.РФ) и Сбербанк фиксируют подобное снижение деловой активности.

Кроме того, после начала полномасштабной войны в Украине объем прямых иностранных инвестиций в реальный сектор России упал на 57% – это с почти 500 миллиардов долларов до 216 миллиардов долларов. По данным российского издания The Moscow Times со ссылкой на данные Центробанка России, это минимальный показатель с 2009 года.

А по данным британской разведки, долгосрочное инфляционное давление в России повлияет на способность страны поддерживать высокие оборонные расходы. В феврале этого года инфляция выросла до 10,1%, хотя в октябре 2024 года была еще на уровне 8,5%.

Таким образом, ключевую процентную ставку в России ввели на уровне 21%, а это самый высокий уровень за последние 20 лет.

Интересно! Высокие ставки хоть и стимулировали приток капитала в рубль, однако сильная валюта делает импорт дешевле, а значит, Россия получает меньше, чем планировала.

Еще одна проблема – нефть

Вследствие торговой войны США, а также решением ОПЕК+ по активному наращиванию добычи, стоимость черного золота начала рекордно падать. Такая волна спада задела и российскую нефть марки Urals.

В середине апреля в Bloomberg заявили, что доходы России от экспорта нефти упали до самого низкого уровня с середины 2023 года.

Поток сырой нефти из всех российских портов до 13 апреля упал до 3,13 миллиона баррелей в день, что является самым низким показателем с февраля этого года.

По состоянию на 2 мая российская нефть стоила 54,78 доллара за баррель. В то время, как в начале марта цена была на уровне 61 – 62 долларов за баррель, по данным "Минфина".

В то же время согласно последним подсчетам, цена нефтяной смеси Urals и ESPO в начале мая упала ниже важного психологического уровня – 50 долларов за баррель. Таким образом, такая цена на 40% ниже, чем та, которую заложили в российский бюджет на 2025 год.

Как сообщают в Reuters, Кремль может в таком случае скорректировать бюджет. Однако если российские власти не захотят сократить расходы на оборону, то ей придется повышать налоги, сокращать социальные расходы, или увеличивать заимствования.

Напоминаем! Только в 2024 году федеральный российский бюджет получил 30% от нефтегазовых поступлений.