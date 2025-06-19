Охлаждение в экономике: Россия может перейти в рецессию

Россия находится на грани перехода в рецессию. Также российские компании столкнулись с дефицитом рабочей силы.

Что происходит с экономикой России

Глава Минэкономразвития России заявил о рисках переохлаждения экономики, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание.

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По цифрам у нас охлаждение в экономике. Но у нас все наши цифры – это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса, мы в целом уже, кажется, на грани перехода в рецессию,

– отметил Решетников.

На вопрос журналистов о сваливании в рецессию чиновник подчеркнул, что "не предсказал, что упадем в рецессию, я сказал, что на грани, дальше все зависит от наших решений".

В свою очередь глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что многие ресурсы, которые позволяли экономике России расти последние два года достаточно высокими темпами, исчерпаны. В частности, отметила она, компании столкнулись с дефицитом рабочей силы.

В конце мая Решетников уже отмечал, что текущая ситуация указывает на риски переохлаждения экономики РФ. В то же время инфляция замедляется, утверждает он.

Как уменьшились доходы России

В мае 2025 года общие поступления в бюджет России от экспорта газа, нефти, нефтепродуктов и угля сократились на 19% в годовом сравнении. По подсчетам аналитиков, экспортные доходы России от продажи энергоносителей по сравнению с 2022 годом упали почти вдвое.

Морской экспорт сырой нефти приносил России в мае 176 миллионов евро в день – на 8% меньше, чем в апреле, и на 22% меньше в годовом сравнении.

Доходы от прокачки нефти через трубопроводы составляли 59 миллионов евро в день – на 8% меньше по сравнению с апрелем.

Экспорт газа в мае давал 101 миллион евро в день – 51 миллион евро за счет трубопроводов, 40 миллионов евро – за счет СПГ.

Нефтепродукты Россия продавала в мае на уровне апреля и получала доход в размере 101 миллиона евро ежедневно.

Физически объемы поставки российской сырой нефти морем в мае увеличились на 4%, однако из-за падения цен на марку Urals выручка значительно сократилась.