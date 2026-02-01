Экономическая стабильность разрушена: в России более полумиллиона неплатежеспособных граждан
- Количество судебных банкротств физических лиц в России в 2025 году выросло более чем на 31% и достигло почти 568 тысяч случаев, что свидетельствует о системном кризисе.
- Свердловская область, Санкт-Петербург, Москва, Московская область и Краснодарский край являются регионами с наибольшим количеством банкротств, что связано с падением доходов и ростом стоимости жизни.
Российская экономика все больше страдает от войны. Количество судебных банкротств физических лиц в России в 2025 году выросло более чем на 31% и достигло почти 568 тысяч случаев.
Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.
Почему многие россияне стали неплатежеспособными?
По данным СВР, экономические проблемы в России все ощутимее бьют по населению, что подтверждает стремительный рост количества личных банкротств.
По итогам 2025 года Свердловская область вошла в пятерку регионов России с наибольшим количеством процедур банкротства физических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В течение года количество сообщений о судебной реализации имущества в регионе выросло почти на 28%. По абсолютным показателям область опередил Санкт-Петербург, где были зафиксированы более 20 тысяч банкротов.
Одновременно со Свердловской областью в антирейтинг традиционно входят Москва, Московская область и Краснодарский край – регионы с высокой концентрацией долгов населения.
Такую динамику связывают с падением реальных доходов, ростом стоимости жизни и хронической закредитованностью домохозяйств. Формальная "экономическая стабильность", которую декларирует российская власть, не имеет подтверждения в реальном финансовом состоянии граждан.
На общероссийском уровне ситуация еще более мрачная. В 2025 году количество судебных банкротств физических лиц выросло более чем на 31% и достигло почти 568 тысяч случаев. Это свидетельствует о системном характере кризиса, который не имеет признаков быстрого преодоления.
Стоит также отметить, что более 97% дел о банкротстве инициируют сами должники, фактически признавая собственную финансовую несостоятельность из-за безальтернативности.
Какие еще есть проблемы у россиян из-за войны?
В Сибири задерживают зарплаты работникам бюджетных учреждений из-за финансовых проблем, особенно в Хакасии и Забайкальском крае.
Дефицит бюджета в российских регионах значительно вырос, достигнув 724,8 миллиарда рублей, что повлекло задержки зарплат во многих отраслях.
Кроме этого, инфляцию в России используют как инструмент государственной политики, что повышает давление на население и бизнес из-за роста налогов и расходов.