Российская экономика все больше страдает от войны. Количество судебных банкротств физических лиц в России в 2025 году выросло более чем на 31% и достигло почти 568 тысяч случаев.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

Почему многие россияне стали неплатежеспособными?

По данным СВР, экономические проблемы в России все ощутимее бьют по населению, что подтверждает стремительный рост количества личных банкротств.

По итогам 2025 года Свердловская область вошла в пятерку регионов России с наибольшим количеством процедур банкротства физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В течение года количество сообщений о судебной реализации имущества в регионе выросло почти на 28%. По абсолютным показателям область опередил Санкт-Петербург, где были зафиксированы более 20 тысяч банкротов.

Одновременно со Свердловской областью в антирейтинг традиционно входят Москва, Московская область и Краснодарский край – регионы с высокой концентрацией долгов населения.

Такую динамику связывают с падением реальных доходов, ростом стоимости жизни и хронической закредитованностью домохозяйств. Формальная "экономическая стабильность", которую декларирует российская власть, не имеет подтверждения в реальном финансовом состоянии граждан.

На общероссийском уровне ситуация еще более мрачная. В 2025 году количество судебных банкротств физических лиц выросло более чем на 31% и достигло почти 568 тысяч случаев. Это свидетельствует о системном характере кризиса, который не имеет признаков быстрого преодоления.

Стоит также отметить, что более 97% дел о банкротстве инициируют сами должники, фактически признавая собственную финансовую несостоятельность из-за безальтернативности.

