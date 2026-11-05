Инфляция бьет по России: почему Центробанк вынужден держать высокую ставку

Финансовая система страны-агрессора продолжает испытывать на себе последствия перегрева и структурных кризисов. Регулятору приходится принимать непопулярные меры, чтобы хоть как-то сдержать ценовое цунами.

Почему российский регулятор заморозил ставку

Банк России по итогам последнего заседания решил оставить ключевую ставку на высоком уровне в 14% годовых, что указано на сайте Центрального банка России.

Такое решение было принято на фоне усиления инфляционного давления, которое в третьем квартале достигло 5–6%.

Главной причиной экономических проблем стало временное сокращение производства в ключевых отраслях. Внутренний спрос россиян значительно превышает возможности предложения, которое страдает от нехватки мощностей.

Дополнительный удар по кошелькам нанесло резкое подорожание топлива, что автоматически увеличило расходы бизнеса и спровоцировало рост цен на широкий спектр товаров и услуг.

Обратите внимание! Хотя в октябре ситуация на рынке топлива несколько стабилизировалась, эстафету инфляции перехватили коммунальные тарифы. Их повышение стало очередным бременем для населения и бизнеса.

Восстановление производственных мощностей в России требует значительно больше времени, чем ожидали в Кремле. Из-за этого Банк России был вынужден ухудшить свои прогнозы и повысить траекторию ключевой ставки на 2027–2028 годы.

Ожидается, что в 2027 году средняя ставка будет держаться на уровне 12,5–13,5% годовых.

При этом инфляция в 2026 году составит 7,1–7,6%, и только в 2027-м регулятор надеется вернуть ее к целевому уровню в 4%.

Напомним, что в России уже корректировали прогноз по инфляции. Так, потребительские цены в России по итогам года могут вырасти на 6,8%.