Інфляція б'є по Росії: чому Центробанк змушений тримати високу ставку

Чому російський регулятор заморозив ставку

Банк Росії за підсумками останнього засідання вирішив залишити ключову ставку на високому рівні в 14% річних, про що зазначено на сайті Центрального банку Росії.

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Таке рішення ухвалили на тлі посилення інфляційного тиску, який у третьому кварталі сягнув 5 – 6%.

Головною причиною економічних проблем стало тимчасове скорочення виробництва в ключових галузях. Внутрішній попит росіян значно перевищує можливості пропозиції, яка страждає від нестачі потужностей.

Додаткового удару по гаманцях завдало різке подорожчання пального, що автоматично збільшило витрати бізнесу та спровокувало зростання цін на широкий спектр товарів і послуг.

Зауважте! Хоча у жовтні ситуація на ринку пального дещо стабілізувалася, естафету інфляції перехопили комунальні тарифи. Їхнє підвищення стало черговим тягарем для населення та бізнесу.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Відновлення виробничих потужностей у Росії потребує значно більше часу, ніж очікували в Кремлі. Через це Банк Росії був змушений погіршити свої прогнози та підвищити траєкторію ключової ставки на 2027 – 2028 роки.

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Очікується, що у 2027 році середня ставка триматиметься на рівні 12,5 – 13,5% річних.

При цьому інфляція у 2026 році становитиме 7,1–7,6%, і лише у 2027-му регулятор сподівається повернути її до цільових 4%.

Нагадаємо, що в Росії вже змінювали прогноз щодо інфляції. Так, споживчі ціни в Росії за підсумками року можуть зрости на 6,8%.