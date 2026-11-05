Инфляция бьет по России: почему Центробанк вынужден держать высокую ставку

Экономическая ситуация в России / Фото Unsplash
Финансовая система страны-агрессора продолжает испытывать на себе последствия перегрева и структурных кризисов. Регулятору приходится принимать непопулярные меры, чтобы хоть как-то сдержать ценовое цунами.
Почему российский регулятор заморозил ставку
Банк России по итогам последнего заседания решил оставить ключевую ставку на высоком уровне в 14% годовых, что указано на сайте Центрального банка России.
Такое решение было принято на фоне усиления инфляционного давления, которое в третьем квартале достигло 5–6%.
Главной причиной экономических проблем стало временное сокращение производства в ключевых отраслях. Внутренний спрос россиян значительно превышает возможности предложения, которое страдает от нехватки мощностей.
Дополнительный удар по кошелькам нанесло резкое подорожание топлива, что автоматически увеличило расходы бизнеса и спровоцировало рост цен на широкий спектр товаров и услуг.
Обратите внимание! Хотя в октябре ситуация на рынке топлива несколько стабилизировалась, эстафету инфляции перехватили коммунальные тарифы. Их повышение стало очередным бременем для населения и бизнеса.
Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на
Восстановление производственных мощностей в России требует значительно больше времени, чем ожидали в Кремле. Из-за этого Банк России был вынужден ухудшить свои прогнозы и повысить траекторию ключевой ставки на 2027–2028 годы.
Ожидается, что в 2027 году средняя ставка будет держаться на уровне 12,5–13,5% годовых.
При этом инфляция в 2026 году составит 7,1–7,6%, и только в 2027-м регулятор надеется вернуть ее к целевому уровню в 4%.
Напомним, что в России уже корректировали прогноз по инфляции. Так, потребительские цены в России по итогам года могут вырасти на 6,8%.
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