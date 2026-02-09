Регионы уже "на аварийке": в России деньги закончились еще в начале года
- В 2026 году экономические проблемы России значительно выросли, и регионы не имеют средств даже на выплату зарплат бюджетникам.
- Все поступления направляются на латание "дыр" в бюджете.
Экономические проблемы России значительно возросли в 2026 году. В регионах средств не хватает уже даже на выплату заработных плат бюджетникам, поскольку все поступления идут на латание "дыр".
Что происходит в регионах России?
Об этом рассказал оппозиционный российский экономист Вячеслав Ширяев в интервью NV.
Смотрите также Россия катится в пропасть: аналитик сказал, когда Трамп может ускорить этот процесс
По его словам, с самого начала 2026 года российским регионам приходится выживать.
Год только начался, а регионы уже в режиме аварийного выживания. В Хабаровском крае нет денег на выплату бюджетникам,
– отметил Ширяев.
Средствами, которые регионы получают из федерального центра, приходится латать "дыры" в бюджете, вместо того, чтобы выплатить федеральные надбавки педагогам.
Из-за отсутствия денег губернаторы якобы полностью растерялись и выглядят деморализованными, говорит экономист. Если в 2025 году они заявляли, что могут со всем справиться, то сейчас "две трети регионов опустили руки и просто плывут по течению".
Деньги из центра не идут, даже никто их уже не обещает. К примеру, в каком-то регионе дефицит бюджета вместо 10 млрд руб. ($130 млн) теперь в два раза больше. Что делать? Ну возьмем кредит, а дальше что? Все просто на автомате совершают действия без всяких стратегических последствий,
– добавил экономист.
Он отметил, что за последние годы российский диктатор Владимир Путин убрал всех, кто мог думать и сопротивляться его политике. Поэтому сейчас никто даже не задумывается, как выбраться из экономического кризиса.
Поэтому, сейчас российская власть окажется в ситуации, когда в регионах всем безразлично, что будет дальше.
Катимся в яму с ускорением – а что мы можем сделать?
– резюмировал Ширяев.
Что прогнозируют аналитики?
С российским оппозиционером соглашаются и мировые эксперты. По мнению аналитиков, сегодня экономика России слабее, чем когда-либо с начала полномасштабной войны в Украине.
Проблемы накапливаются буквально со всех сторон:
- Москва уже потратила большинство денежных резервов;
- новые жесткие санкции США и Европы усиливают нехватку наличных денег;
- банковский кризис и рецессия в стране ожидается в 2026 году.
Экономика России выигрывала от многих положительных факторов, таких как высокие мировые цены на сырье и бум, подпитанный расходами. Большинство этих факторов исчезли, и именно поэтому Россия сейчас в худшей ситуации с начала войны,
– уверен экономист Немецкого института международных и безопасностных дел Янис Клюге.
Заметьте! Дополнительно на бюджет России давят многомиллиардные военные расходы. По подсчетам украинской разведки, с начала полномасштабного вторжения военные расходы Кремля достигли 550 миллиардов долларов.
Какие еще проблемы в экономике России?
Для российской экономики 2026 год означает переход в новую реальность – период так называемых "дорогих денег", отмечают в Службе внешней разведки. В этих условиях бизнесу придется отказываться от привычных подходов, внимательнее следить за оборотным капиталом и существенно сворачивать инвестиционные планы.
Дополнительное давление на компании усиливает налоговая политика. С 1 января 2026 года в России введена повышенная ставка НДС в размере 22 процентов. Это усложняет финансовые расчеты с партнерами и увеличивает административную нагрузку, что особенно болезненно бьет по малому и среднему бизнесу.
На этом фоне российскую экономику впервые на официальном уровне признали такой, потерявшей импульс роста. Фактически она перешла в состояние стагнации без четких перспектив восстановления.
Более того, по оценкам, Россия оказалась в ситуации хронического бюджетного дефицита, который с большой вероятностью будет сохраняться как минимум до 2042 года.