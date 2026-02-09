Регионы уже "на аварийке": в России деньги закончились еще в начале года

Экономические проблемы России значительно возросли в 2026 году. В регионах средств не хватает уже даже на выплату заработных плат бюджетникам, поскольку все поступления идут на латание "дыр".

Что происходит в регионах России?

Об этом рассказал оппозиционный российский экономист Вячеслав Ширяев в интервью NV.

По его словам, с самого начала 2026 года российским регионам приходится выживать.

Год только начался, а регионы уже в режиме аварийного выживания. В Хабаровском крае нет денег на выплату бюджетникам,

– отметил Ширяев.

Средствами, которые регионы получают из федерального центра, приходится латать "дыры" в бюджете, вместо того, чтобы выплатить федеральные надбавки педагогам.

Из-за отсутствия денег губернаторы якобы полностью растерялись и выглядят деморализованными, говорит экономист. Если в 2025 году они заявляли, что могут со всем справиться, то сейчас "две трети регионов опустили руки и просто плывут по течению".

Деньги из центра не идут, даже никто их уже не обещает. К примеру, в каком-то регионе дефицит бюджета вместо 10 млрд руб. ($130 млн) теперь в два раза больше. Что делать? Ну возьмем кредит, а дальше что? Все просто на автомате совершают действия без всяких стратегических последствий,

– добавил экономист.

Он отметил, что за последние годы российский диктатор Владимир Путин убрал всех, кто мог думать и сопротивляться его политике. Поэтому сейчас никто даже не задумывается, как выбраться из экономического кризиса.

Поэтому, сейчас российская власть окажется в ситуации, когда в регионах всем безразлично, что будет дальше.

Катимся в яму с ускорением – а что мы можем сделать?

– резюмировал Ширяев.

Что прогнозируют аналитики?

С российским оппозиционером соглашаются и мировые эксперты. По мнению аналитиков, сегодня экономика России слабее, чем когда-либо с начала полномасштабной войны в Украине.

Проблемы накапливаются буквально со всех сторон:

Москва уже потратила большинство денежных резервов;

новые жесткие санкции США и Европы усиливают нехватку наличных денег;

банковский кризис и рецессия в стране ожидается в 2026 году.

Экономика России выигрывала от многих положительных факторов, таких как высокие мировые цены на сырье и бум, подпитанный расходами. Большинство этих факторов исчезли, и именно поэтому Россия сейчас в худшей ситуации с начала войны,

– уверен экономист Немецкого института международных и безопасностных дел Янис Клюге.

Заметьте! Дополнительно на бюджет России давят многомиллиардные военные расходы. По подсчетам украинской разведки, с начала полномасштабного вторжения военные расходы Кремля достигли 550 миллиардов долларов.

Какие еще проблемы в экономике России?