Дела стали еще хуже: экономика России официально летит в пропасть

В России стремительное падение экономики признают уже даже официально. Внутренний валовой продукт (ВВП) страны сократился в январе 2026 года на 2,1% в годовом измерении.

Как сократился ВВП России?

Об этом сообщило в обзоре "О текущей ситуации в экономике" сообщило Минэкономразвития России.

Ведомство объясняет снижение показателя несколькими факторами, конечно, не раскрывая истинные причины спада:

во-первых, прошлого года в декабре, мол, была высокая база роста ВВП;

а во-вторых, в этом году в январе было на два рабочих дня меньше, чем в прошлом году.

Однако это не объясняет сокращение промышленного производства, которое тоже зафиксировали в январе:

Индекс промышленного производства уменьшился до -0,8% в годовом измерении после ускорения темпов роста до 3,7% в декабре 2025-го.

Выпуск обрабатывающей промышленности сократился на 3,0% после роста на 7,8% в конце прошлого года.

К тому же в январе на целых 16% упали объемы строительных работ в России после роста на 4,8% в предыдущем месяце. Оправдание этому Минэкономики нашло в погоде.

В январе 2026 года фиксировались значительно более низкие температуры, чем в январе 2025 года,

– сказали в ведомстве.

Важно! Однако российский центробанк в конце января 2026 года оптимистично оставил прогноз роста ВВП в 2026 году неизменным в диапазоне от 0,5% до 1,5%.

Почему сокращается ВВП России?

В 2023 – 2024 годах ВВП страны-агрессора стремительно рос на 4,1% и 4,9% соответственно. Этот рост был подпитан значительными государственными расходами на оборонную промышленность для ведения войны против Украины.

Однако этот импульс угас. И в прошлом году экономика России резко затормозилась и перешла к стагнации, пишет The Moscow Times. В 2025 году ВВП вырос всего на 1%.

Это объясняется целым комплексом причин:

расширением западных санкций;

замедлением внутреннего спроса;

дорогими кредитами и тому подобное.

Впрочем, российские власти не признают масштаба проблемы и называют замедление экономики "управляемым охлаждением" или "мягкой посадкой". А российский диктатор Владимир Путин приказал бороться с инфляцией.

Восстановить темпы роста экономики и инвестиционной активности уже в 2026 году,

– приказал Путин.

Однако Минэкономики начало пессимистично смотреть на перспективы российской экономики, сместив сроки ее восстановления на 2027 год.

Заметьте! Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста российского ВВП в 2026 году до 0,8%. Таким образом, экономика России будет расти примерно в четыре раза медленнее, чем мировая экономика (3,3%).

Что еще известно о ситуации в экономике России?