В шаге от пропасти: экономика России останавливается, а цены продолжают лететь вверх

Попытки "управляемого охлаждения" экономики в России не просто потерпели крах, но и усугубили ситуацию. Они практически загнали ее в стагфляцию – состояние, когда экономика растет минимально при высокой инфляции.

Почему экономика России на грани?

Об этом уже предупреждают прокремлевские аналитики Центра макроэкономического анализа (ЦМАКП), пишет The Moscow Times.

Хотя инфляция несколько снизилась, но экономика тормозит. При этом, по словам специалистов, признаков каких-то улучшений даже не наблюдается.

Экономика продолжает находиться в одном шаге от впадения в стагфляцию,

– резюмируют в ЦМАКП.

Инфляция в 2026 году за неполные два месяца составила 2,14%. Однако экономический рост России при этом стремительно замедляется:

ВВП в прошлом году вырос всего на 1%;

в этом году аналитики ожидают еще меньше – на уровне 0,5 – 0,8%.

Аналитики констатируют, что властям удалось снизить инфляцию, но эта борьба обошлась России слишком дорого. Чтобы остановить обесценивание денег, Центробанк поднял ставки так высоко, что развитие бизнеса стало невозможным.

Инвестиции в экономику падают два квартала подряд, а российские предприятия стали заложниками банков. Рентабельность производства упала до уровня пандемии, а долги растут.

Сегодня заводы отдают почти 40% своей прибыли только на обслуживание кредитов.

Кредиты настолько дорогие, что любые новые инвестиции теряют экономический смысл.

В итоге специалисты прогнозируют, что российскую экономику очень скоро ожидает рецессия, то есть падение.

Рассчитанный центром сводный опережающий индикатор вхождения экономики в рецессию превысил критический порог и продолжает быстро расти. Это означает, что до июля 2026 года включительно российская экономика с высокой вероятностью войдет в рецессию,

– пишет издание.

Заметьте! При этом эксперты ЦМАКП сигнализируют, что это падение не будет коротким – оно продлится более года

На чем держится экономика России?

На сегодня гражданская промышленность в России едва ли не полностью остановилась и демонстрирует падение. Рентабельность продолжает снижаться и почти достигла рекордно низких показателей времени пандемии коронавируса.

Весь "позитив" в промышленности последних месяцев держится исключительно на оборонных заводах. Но уже существуют признаки кризиса даже в стратегических регионах страны, пишет Bloomberg.

В этом месяце ассоциация промышленников Нижегородского региона, где расположены крупные государственные предприятия, обратилась к властям из-за критической ситуации на заводах.

В обращении отмечается, что особенно острые проблемы фиксируют у государственных предприятий, которые являются определяющими для экономики страны:

"Объединенной судостроительной корпорации";

"Роскосмоса";

"Росатома";

и "Ростеха".

Ассоциация призвала местные власти поднять эти вопросы в Кремле.

Как в Москве реагируют на экономический кризис?