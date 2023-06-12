Российская экономика продолжает свое падение на фоне увеличения военных расходов и уменьшения возможностей заработка. По всей вероятности, до конца 2023 года страна-бензоколонка окончательно потратит все свои запасы и будет вынуждена выживать без дополнительных возможностей привлечь откуда-то деньги.

В условиях достаточно жесткого санкционного давления и намека на возможность роста цен на газ и нефть страна-террорист стремительно "проедает" свой резервный фонд. При этом главные экономические показатели рашистов фактически не оставляют им вариантов, кроме как начать безумно печатать рубли. Но это приведет к ускорению ухудшения уровня жизни, тогда как Путин пытается усидеть на двух стульях и придерживаться нарративов о "все идет по плану" и "санкции не работают". Так что с учетом всех имеющихся факторов российскому руководству рано или поздно придется принимать болезненные меры для возможности профинансировать хотя бы жизненно необходимый минимум, а чем дольше рашисты с этим тянут, тем больше будет удар по экономике. Когда в России закончатся средства из резервного фонда – читайте в материале 24 Канала.

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Профицитный дефицит – девиз современной России

С самого начала 2023 года, когда Москва испытала на себе действие настоящих санкций, бюджет страны-агрессора начал отображать невероятный дефицит. Буквально за первый квартал Россия дошла до запланированных на целый год показателей нехватки средств.

правительстве Мишустина закладывали показатель дефицита бюджета на уровне 2,93 триллиона рублей или 38 миллиардов долларов, но уже в мае страна 404 ушла в минус на 3,4 триллиона (44 миллиарда долларов).

Произошло это из-за целого ряда факторов:

Наверное, самым главным было тотальное падение потока нефтедолларов , что вместе с чрезвычайными военными расходами привело к невероятному дисбалансу Конечно, это происходило на фоне того, что рашисты заложили в годовую планировку совершенно нереальный курс доллара , а также пытались хотя бы на бумаге переоценить вероятные доходы и не разрушить картинку об "экономической мощи России".

, что вместе с чрезвычайными военными расходами привело к невероятному дисбалансу Конечно, это происходило на фоне того, что рашисты , а также пытались хотя бы на бумаге переоценить вероятные доходы и не разрушить картинку об "экономической мощи России". Вся способность путинской шовинистической страны к экономической устойчивости оказалась не меньшим фейком, чем рассказы о непобедимости "Кинжалов". Оказалось, что без инвестиций цивилизованных стран и открытия иностранных заводов с современными технологиями Россия не способна производить ничего, что могло бы помочь ей развиваться. При этом политика полагаться только на добычу и продажу полезных ископаемых провалилась, ведь путинский шантаж не сработал.

Так что политической верхушке разваливающейся империи не осталось ничего, кроме как в дальнейшем придумывать несуществующие победы для своего населения. Называть падение курса рубля свидетельством экономической прочности, дефицит – отрицательным ростом, а при анализе перспектив рассказывать о том, что "в Европе все еще хуже".

В то же время "оруэлловский" подход к подмене понятий отнюдь не влияет на реальность, а она достаточно печальна для России. Сколько бы должностные лица не отчитывались о том, как в мае им наконец-то удалось выполнить бюджет с дополнительным получением 12 миллиардов рублей. Мол, стабилизировали и оптимизировали все процессы в жестких условиях "вражеского санкционного давления".

Но на самом деле рашисты просто в очередной раз попиарились на своей способности называть белое черным, ведь, во-первых, май для Кремля всегда был профицитным из-за увеличения налоговых выплат и получения средств от торговли газом и нефтью.

Во-вторых же, в пятом месяце 2023 года Москва в принципе смогла не пойти в минус только на бумаге благодаря тому, что "набрила" "Сбербанк".

Крупнейший банк страны заставили выплатить дивидендов на 515 миллиардов рублей. Более 60% от этой суммы направили в бюджет, поэтому реальные показатели экономического баланса России за месяц должны быть минусовыми. Кроме того, профицитные 12 миллиардов – это даже не 1% показателей перевыполнения рашистами бюджетных норм в прошлом.Так, за май 2022 года страна-террорист смогла получить на 425 миллиардов "деревянных" больше, чем потратила (из-за чрезвычайно спекулятивных цен на газ и нефть), а вот в "мирном" 2021-м профицит достиг вообще 0,515 триллиона рублей. На фоне такого сравнения успехи Силуанова, Мишустина и Набиуллиной не выглядят столь серьезными.

Впрочем, стоит отметить, что если бы не эта троица военных преступников, жители болот уже полгода как занимались не наблюдением за беспилотниками в собственном небе, а бились бы за бересту, чтобы просто хоть что-нибудь поесть.

Вариантов для улучшений нет

Согласно официальным заявлениям путинских финансистов, до конца этого года они планируют улучшить свои нефтегазовые доходы и выйти на уровень, позволяющий Кремлю прекратить сжигать свои резервы и даже увеличить финансирование войны.

Впрочем, подобные намерения выглядят совсем невероятными даже с учетом того, что увеличить перевод средств в бюджет от компаний, занимающихся добычей и реализацией полезных ископаемых, хотят отнюдь не за счет роста продаж.

В Москве просто решили, что достаточно обложить всевозможные "Газпромы" и "Роснефти" дополнительными налогами, а также заставить всех покупателей согласиться на уменьшение дисконта. Ведь сейчас Россия едва доплачивает тому же Китаю, лишь бы он согласился приобрести у террористов №1 их энергоносители.

, что определенные положительные для Кремля изменения благодаря этому подходу уже оправдались, однако назвать их существенными никак нельзя. Если в апреле страны, которым бизнес важнее возможности остановить кровожадную империю, спонсировали Россию со скидками в 35 долларов от цены на Urals (колебалась от 65 до 59 долларов), то уже в мае – июне клиенты россиян имели дисконт на уровне 25 долларов.Однако при этом стоимость нефти демонстрирует тенденцию к уменьшению (57,15 доллара за баррель Urals по состоянию на 9 июня).

Кроме того, Россия практически вступила в конфликт со странами ОПЕК, которым обещала сократить добычу нефти для поддержки цен. Однако хитрые рашисты этого не сделали, поэтому тактика арабских стран не оправдалась, а стоимость марок Brent и WTI продолжила колебаться в рамках статистической погрешности.

Так что если тенденция падения или не роста цен на нефть будет сохраняться и дальше, у Кремля не останется никаких вариантов, кроме как отбирать у нефтегазовых компаний их деньги, а это приведет к еще большей стагнации отрасли, невыплатам зарплат и сокращениям возможностей России в любом развитии.

Впрочем, даже если стоимость черного золота увеличится, вряд ли это кубышка россиян значительно пополнится, поскольку price cap никто не отменял.

На войну будет достаточно, но технологии под вопросами

Поскольку глобально с упадком экономики никто из верхушки России ничего сделать не может, им остается лишь утешаться тщетными прогнозами о росте ВВП на 1 – 2%. Впрочем, поскольку модель существования страны-террориста абсолютно популистическая и не отражающая реального состояния, то и эти показатели являются в основном искусственными. Ведь поддерживаются только за счет военных заказов.

Однако увеличение расходов на войну, рост количества изготовленных ракет или расконсервированных танков не означает улучшения жизни, потому что Кремль просто тратит средства на то, что сгорит в горниле боя или будет уничтожено современными системами ПВО. Так же населению не живется лучше от утроения выполнения заказов на военную форму или другие элементы амуниции. Однако подготовка к очередной волне мобилизации и проведению скрытого набора в армию вместе с необходимостью хоть как-то содержать и кормить всю эту орду вытаскивают из карманов россиян последние деньги.

При этом и Путин уже давно выбрал путь между будущим для своей страны и ведением заранее обреченной на поражение войны. Именно поэтому ни ввод продуктовых карт, ни невозможность выплат пенсий и голод не заставят зажравшееся кремлевское руководство отказаться от агрессии.

А вот обычным рашистам, если они в принципе смогут понять причинно-следственную связь, уже в 2024-м придется еще раз выбирать между желанием уничтожить Украину и возможностью попитаться хоть раз в день.

Ведь россияне живут по схеме Януковича: тратим резервы и делаем вид, что хуже не становится. Однако выражение "после нас хоть потоп" в этом случае совсем неправильно, поскольку "потоп" произойдет еще при жизни рашистов.

По состоянию на 1 июня в фонде национального благосостояния осталось активов на 153,1 миллиарда долларов. Однако эта цифра на самом деле ничего не означает, поскольку ликвидных активов среди этих средств лишь немногим более 82 миллиардов (в январе было более 91 миллиарда).Насколько реалистичны эти показатели, трудно сказать, поскольку вовсе не факт, что при необходимости рашисты смогут продать все свои золотвалютные запасы или быстро "слить" юани.

Однако вполне вероятно, что до конца года Путину и его приспешникам придется потратить все запасы прочности, лишь бы свести дебет с кредитом.

Согласно прогнозам рашистских экспертов, дефицит бюджета в 2023-м может достичь показателя в 6 триллионов рублей. Приблизительно на такую сумму без учета курсовых колебаний могут рассчитывать московские чиновники. А вот дальше привлекать деньги на жизнь просто не будет откуда.

Это не значит, что Россия не сможет воевать, ведь "условный Ванька" вполне может отправить своего сына умирать "за Сталина" и согласиться собирать ракеты за литр водки и кусок хлеба.

При этом, как показывает практика, Россия полностью смогла наладить схемы обхода санкций и выйти на довоенный уровень закупки запчастей для производства технологических военных изделий.

Это означает только одно: пока США и Евросоюз не смогут изобрести механизм реального соблюдения ограничений, этим странам придется увеличивать военную помощь Украине, а также в дальнейшем тратить больше средств на послевоенное восстановление. Ведь мизерный доход от продаж каждой стиральной машинки, чипы с которой попадают в условный "Кинжал", превращается в миллиардные убытки, если эта ракета куда-то прилетит.

Определенная работа в этом направлении продолжается: не зря же банки Армении, Казахстана и Гонконга начали блокировать российские платежи за электронику, а Совет ЕС определился, что обход санкций против России будет уголовным преступлением, а компании, помогающие запрещенным товарам попадать в страну-террориста, будут лишены доходов.

Конечно, полностью перекрыть рашистам доступ к запчастям для ракет вряд ли возможно, однако хотя бы уменьшить их производственные возможности до скудного уровня цивилизованные страны вполне способны. Жаль только, что будут делать это с опозданием.