Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционер, бывший политтехнолог Кремля Ростислав Мурзагулов. Он предположил, при каких условиях в России могут начаться революционные беспорядки по несогласию с политикой Кремля.

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Многие международные компании покинули рынок России с началом полномасштабного вторжения. Для обычных людей это стало фоном для зарождения некоторых деструктивных процессов, считает оппозиционер.

Он вспомнил, что многие российские тоталитарные страны целыми поколениями живут в затруднительной экономической ситуации и даже пытаются мириться с ней. Однако так происходит до поры, до того, когда начнутся реакционные процессы. Но история указывает, что и после революции в схожих странах положение людей может только ухудшиться.

Обеднений никогда не достаточно, но это всегда обязательный фактор. Ибо когда ты беден и тебе становится все хуже, тогда ты начинаешь отвечать уже деятельно, ты идешь, сводишь баррикаду и сносишь очередного Путина,

– прокомментировал спикер.

Настроения среди элит

Мурзагулов предположил, что классическая для России ситуация "холодильник победил телевизор" может быть одним из толчков к революционным переменам в России. Однако подчеркнул, что для таких радикальных настроений, кроме обеднения, должен быть еще один дополнительный фактор, например, оскорбление по национальному признаку или чрезвычайно наглые действия политических деятелей, убийства и т.д.

Оппозиционный деятель считает, что по российским миллиардерам, в которых с началом полномасштабного вторжения состояние уменьшилось на несколько миллиардов, видимо, санкции ударили не так заметно. Ведь капитал друзей Путина – это наполовину путинские деньги, и они вряд ли будут сильно критиковать его действия.

Те, кто на горе, не слишком, я думаю, ощущают разницу своего положения. Мол, "хорошо нельзя ездить в Италию, полетим в Дубай или куда-нибудь в Азию или Латинскую Америку",

– добавил говорящий.

В то же время богатые люди России несколько низшего уровня остро ощутили санкции, сейчас они взволнованы и растеряны. Мурзагулов считает, если такие люди почувствуют, что можно будет что-нибудь сделать, сбросить эту российскую конструкцию, они это сделают с большим удовольствием.

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Отрицательная логика Путина

Мурзагулов рассказал, что некоторых российских элит сделал сам Путин, в свое время тот записывал свое состояние на людей, которым мог доверять.

Очень простая логика: "вот у меня есть близкий друг из КГБ, а у него есть брат скрипач какой-то, разве он начнет выступать против меня, захочет отобрать мои деньги? Конечно нет, запишу все на него",

– заметил говорящий.

Такая логика подходит месту, откуда вышел сам Путин. Однако непонятно, что он собирается делать со всем этим состоянием, триллионами денег. Постарается ли это забрать с собой в могилу или передать детям, ведь весь мир знает, где это все находится.

Сейчас уже Украина подсчитала убытки и осталось совсем немного времени, когда подпишут определенные документы по передаче замороженных активов Украине за то, что Россия сделала. У Путина логика не бизнесовая, и даже не воровская, наверное, человек, купающийся в этом состоянии, начинает уже сходить с ума.

– резюмировал оппозиционер.

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