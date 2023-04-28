Про це 24 Каналу розповів російський опозиціонер, колишній політтехнолог Кремля Ростислав Мурзагулов. Він припустив, за яких умов в Росії можуть початися революційні заворушення через незгоду з політикою Кремля.

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Багато міжнародних компаній покинули ринок Росії з початком повномасштабного вторгнення. Для звичайних людей це стало фоном для зародження певних деструктивних процесів, вважає опозиціонер.

Він згадав, що багато російських тоталітарних країн цілими поколіннями живуть в скрутній економічній ситуації і навіть намагаються миритися з нею. Однак так відбувається до певного часу, до того, коли почнуться реакційні процеси. Але історія показує, що і після революції у подібних країнах становище людей може лише погіршитися.

Збідніння ніколи не достатньо, але це завжди обов'язковий фактор. Бо коли ти бідний і тобі стає все гірше, тоді ти починаєш відповідати уже діяльно, ти йдеш, зводиш барикаду і зносиш чергового Путіна,

– прокоментував спікер.

Настрої серед еліт

Мурзагулов припустив, що класична для Росії ситуація "холодильник переміг телевізор" може бути одним із поштовхів до революційних змін в Росії. Однак наголосив, що для таких радикальних настроїв, крім збідніння, має бути ще один додатковий фактор, наприклад, образа за національною ознакою або надзвичайно нахабні дії політичних діячів, вбивства тощо.

Опозиційний діяч вважає, що по російських мільярдерах, в яких з початком повномасштабного вторгнення статки зменшилися на кілька мільярдів, певно, санкції вдарили не так помітно. Адже капітал друзів Путіна – це наполовину путінські гроші і вони навряд будуть сильно критикувати його дії.

Ті, хто на горі, не надто, я гадаю, відчувають різницю свого становища. Мовляв, "добре не можна їздити до Італії, полетимо в Дубай чи кудись в Азію або Латинську Америку",

– додав мовець.

Натомість багаті люди Росії дещо нижчого рівня гостро відчули санкції, зараз вони схвильовані та розгублені. Мурзагулов вважає, якщо такі люди відчують, що можна буде щось зробити, скинути цю російську конструкцію, вони це зроблять з великим задоволенням.

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Від'ємна логіка Путіна

Мурзагулов розповів, що деяких російських еліт зробив сам Путін, свого часу той записував свої статки на людей, яким міг довіряти.

Дуже проста логіка: "ось в мене є близький друг із КГБ, а в нього є брат скрипаль якийсь, хіба він почне виступати проти мене, захоче відібрати мої гроші? Звичайно ні, запишу все на нього",

– зауважив мовець.

Така логіка пасує місцю, звідки вийшов сам Путін. Однак незрозуміло, що він збирається робити з усіма цими статками, трильйонами грошей. Чи він намагатиметься це забрати з собою в могилу, чи дітям передати, адже весь світ знає, де це все перебуває.

Зараз уже Україна підрахувала збитки і залишилося зовсім небагато часу, коли підпишуть певні документи з передачі тих заморожених активів Україні за те, що Росія зробила. В Путіна логіка не бізнесова, і навіть не злодійська, певно, людина, яка купається у цих статках, починає вже сходити з розуму,

– резюмував опозиціонер.

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