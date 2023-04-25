Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний. Он добавил, что страны Европы всегда взвешенно подходят к введению санкций, потому что просчитывают все возможные риски для своих рынков.
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Так было, например, когда вводились санкции в отношении российской нефти и нефтепродуктов. Они начали действовать через некоторое время, чтобы европейские страны могли найти новых поставщиков и стабилизировать рынки.
Металлургия и алмазы – это две российские отрасли, которые продолжают приносить прибыль российским властям. Западные страны обсуждают, как это повлияет на их рынки. Это требует времени,
– отметил Загородний.
Он добавил, что сейчас Европейский союз акцентирует внимание на поиске тех, кто помогает России уклоняться от уже введенных санкций. Также готовятся санкции в отношении российского "Росатома", который является крупным игроком на рынке атомной энергетики и технологий в мире.
"Они смотрят статистику: если Армения в 2021 году экспортировала одно количество электроники и техники, а сейчас больше – это значит, что там есть санкционная дыра. Недавно наложили санкции на одну индийскую страховую компанию, которая занимается страхованием нефти, потому что она помогала России", – рассказал политолог.
Загородний добавил, что "Росатом" может оказаться под санкциями после того, как американцы узнали, что россияне получили доступ к секретным технологиям США, установленным на Запорожской АЭС.
Новые санкции против России
- Сейчас в ЕС работают над созданием нового 11-го пакета санкций против России Он включает запрет на многочисленные технологии и другие товары, включая несколько типов транспортных средств.
- США и некоторые союзники выступают за полный запрет на экспорт в Россию. Вероятно, санкции обойдут продукты питания и лекарства.
- В то же время в Евросоюзе и Японии выступают против такого плана. Стоимость экспорта из Европы, США, Канады и Японии в Россию составляет 66 миллиардов долларов.