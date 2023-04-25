Политолог Андрей Вигиринский отметил, что Европейский Союз состоит из многих стран, имеющих разные интересы и разную степень взаимоотношений, которые они хотят сохранить с Россией. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Япония имеет отдельную позицию
По его мнению, согласование такого механизма невыполнимо.
G7 и Европейский Союз – это примерно 30 стран. И США не могут передавить в вопросах внешнего суверенитета такое объединение, как Евросоюз,
– подчеркнул политолог.
Отдельную позицию по этому вопросу имеет Япония. Несмотря на ее четкое мнение по поводу войны, которую развязала Россия на территории Украины, она сохраняет экономические отношения со страной-агрессором.
Япония вложила инвестиции в частности в нефтегазовый комплекс на Сахалине, откуда продолжает получать нефть из России,
– объяснил собеседник.
Именно поэтому и прозвучало заявление, что стремление США прекратить экспорт в Россию в рамках G7 не может быть реализовано.
Политолог о возможности полного запрета экспорта в Россию: смотрите видео
США могут подать пример
"В то же время Джозеф Байден во время саммита G7, который состоится в мае, может заявить, что в США запрещают экспорт любых товаров производства Соединенных Штатов в Россию. А также выразить стремление, что остальные страны присоединятся к ним", - предположил Вигиринский.
Кроме того, важен вопрос, как проконтролировать процесс запрета экспорта в страну-агрессор, если бы он был применен.
"Сейчас разрабатывается Евросоюзом 11-й пакет санкций против Москвы. Он должен обеспечить механизм, который позволит снизить возможности обхода предыдущих санкций", – сообщил политолог.
Тем самым признается факт, что они обходятся Россией с помощью третьих стран и соответственно не эффективны.
"Если принять политическое решение о запрете экспорта, а затем возникнут факты о том, что этот механизм не действует, это подорвет авторитет и репутацию тех, кто эти запреты согласовал", - подчеркнул Андрей Вигиринский.
Нефтегазовые доходы России / Инфографика 24 Канала
Полный запрет на экспорт в Россию: что известно
- Журналисты Bloomberg сообщили, что США вместе с союзниками рассматривают возможность почти полного запрета экспорта в страну-агрессорку. Внедрение такого экономического механизма повлекло бы за собой существенное давление на Путина. Однако издание считает, что для введения такого запрета требуется поддержка всех членов G7.
- Журналисты предположили, что это может вызвать острую дискуссию среди стран, все еще экспортирующих товары в Россию. Также не исключается возможность мести Путина в ответ на такое ограничение.
- Позднее издание Financial Times сообщило, что страны Евросоюза и Япония. назвали предложение США невыполнимым, выступив с таким заявлением в преддверии саммита G7.