Экономическая ситуация в Украине ухудшилась: аналитики назвали причины
- Экономическая ситуация в Украине ухудшается из-за отсутствия факторов роста, которые существовали в 2023-2024 годах, и проблемы, такие как рост тарифов естественных монополий, дефицит кадров и недостаточное кредитование бизнеса.
- Следующий год может быть тяжелее из-за уже существующих проблем в экономике Украины, сложности с международной финансовой помощью и неопределенность относительно перспектив военных действий.
Аналитики ожидают роста 2-3% ВВП, чего недостаточно для восстановления экономики. По итогам первого полугодия 2025 года можно констатировать, что часть важных украинских макропоказателей пошла вниз.
Состояние экономики Украины
В начале 2025 года было понятно, что в украинской экономике отсутствуют факторы роста, которые существовали в 2023-2024 годах, сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитические данные GMK Center.
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Примерно с начала ІІ квартала прошлого года полностью иссяк эффект восстановления экономики после 2022 года и, как следствие, низкая база сравнения, которая в 2023-м обеспечивала рекордные показатели экономического роста.
Так украинская экономика достигла "потолка" роста и не способна без дополнительных положительных структурных факторов выйти в "плюс". По итогам первого полугодия 2025 года можно констатировать, что часть важных украинских макропоказателей пошла вниз.
Проблемы и причины падения экономики
В первой половине текущего года основные проблемы бизнеса остались теми же, что и в 2024 году:
- рост тарифов естественных монополий на энерго- и газообеспечение, а также угроза увеличения стоимости железнодорожных грузоперевозок;
- увеличение производственных затрат из-за роста цен на энергоносители;
- усиление проблемы дефицита кадров;
- усиление давления правоохранительных органов на бизнес;
- недостаточные объемы кредитования бизнеса и высокая стоимость заемного капитала.
Нарастание этих проблем привело к ухудшению экономической ситуации. Первые показатели работы украинской экономики с начала года показывают провал важнейших экономических показателей:
- Спад промышленного производства
Этот показатель в январе-апреле сократился на 6,1% после роста по итогам 2024 года на 3,6%. В промышленности небольшой рост показывают пищепром, металлургия, производство мебели, текстиля, кабеля и химической продукции.
- Снижение объемов строительства
В І квартале объем выполненных строительных работ упал на 11%. Это произошло за счет значительного спада в жилищном и инженерном строительстве. Одним из факторов снижения объема инфраструктурных работ стали проблемы с выделением госфинансирования.
Как спасти экономику
По мнению аналитиков, Украине нужна системная поддержка базовых отраслей, однако сейчас предпосылок для такого роста нет. В случае снижения динамики ВВП на фоне нарастающей инфляции в Украине может грозить стагфляция, из которой вырваться в условиях войны будет крайне проблематично.
Для эффективного восстановления от последствий войны, украинская экономика должна расти минимум на 6-7% в год. Без сильного промышленного базиса Украина не сможет восстановится после окончания войны даже до довоенного уровня социально-экономического развития,
– отмечают аналитики.
Они предусматривают, что следующий год может быть тяжелее благодаря уже имеющимся проблемам в экономике, сложностям с выделением международной финансовой помощи, что может потребовать сокращения госрасходов, а также неопределенности, которая остается относительно перспектив военных действий.