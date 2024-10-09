Экономика станет приоритетным вопросом на президентских выборах в США
Источник:Gallup
На президентских выборах в США в 2024 году экономические вопросы станут приоритетными для зарегистрированных избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса Gallup.
Какие вопросы волнуют избирателей в США
За последние 28 лет экономика была "чрезвычайно важной" для 52% опрошенных, что является вторым самым высоким результатом после 2008 года, когда таких ответов было 55%, сообщает Gallup.
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Кроме экономики, ни один другой вопрос не получает оценку "чрезвычайно важный" от большинства избирателей.
Только два вопроса – изменения климата (50%) и права трансгендеров (38%) – менее половины избирателей считает чрезвычайно или очень важными для своего выбора президента.
Между 41% и 49% избирателей считают четыре вопроса чрезвычайно важными для своего выбора:
- демократия в США;
- терроризм и национальная безопасность;
- кандидаты на должность судей Верховного суда, которых могли бы выбрать претенденты на пост президента;
- иммиграция.
Десять других вопросов получили оценку "чрезвычайно важное" от 31% до 38% избирателей, среди них:
- образование;
- здравоохранение;
- политика в отношении оружия;
- аборты;
- налоги;
- преступность;
- распределение доходов и богатства в США;
- федеральный бюджетный дефицит;
- внешние дела;
- ситуация на Ближнем Востоке между Израилем и Палестинцами.
Интересно! Меньше избирателей, от 23% до 27%, считают пять вопросов чрезвычайно важными для своего выбора: энергетическая политика, отношения с Россией, расовые отношения, отношения с Китаем и торговля с другими странами.