Как изменятся выплаты семьям военных

Документ предусматривает, что за военными, которые попали в плен, стали заложниками, интернированы в нейтральных государствах или пропали без вести, сохраняются выплаты денежного обеспечения, сообщает народный депутат Ирина Геращенко.

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Согласно изменениям, военнослужащему предоставляется право в свободной письменной форме составить личное распоряжение о выплате его денежного обеспечения лицам по собственному выбору.

Важно! Он может определить, кому и в каком процентном соотношении будут передаваться средства в случае его попадания в плен, заложники, интернирования в нейтральных государствах или пропажи без вести.

Если такого распоряжения нет, будет действовать новый порядок распределения выплат равными долями.

В первую очередь денежное обеспечение будет выплачиваться:

жене (мужу);

законным представителям несовершеннолетних детей;

детям с инвалидностью с детства (независимо от возраста) или их законным представителям;

родителям военнослужащего (за исключением тех, кто получает от военнослужащего алименты или был лишен родительских прав, если права не были восстановлены).

Изменится ли сумма выплат

Указано, что таким лицам будет выплачиваться часть денежного обеспечения равными долями, общая сумма которых не будет превышать 50% от денежного обеспечения, после осуществления обязательных отчислений, предусмотренных законом.

Если представителей из первой очереди нет, выплаты будут предоставляться во вторую очередь – совершеннолетним детям, родным братьям или сестрам, законным представителем которых является военнослужащий. В этом случае общая сумма выплат не будет превышать 20%.

К слову! В случае гибели (смерти) военнослужащего или официального объявления его умершим через суд, принадлежащие ему, но невыплаченные суммы денежного обеспечения будут включаться в состав наследства.