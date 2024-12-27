Будущее Великобритании: сможет ли страна и в дальнейшем оставаться экономическим лидером

В течение следующих 15 лет Великобритания опередит своих европейских соседей, которые сталкиваются с экономическими трудностями. Это позволит стране сохранить свое место среди крупнейших экономик мира.

Что ожидает экономику Великобритании

Об этом свидетельствуют долгосрочные прогнозы, сообщает 24 канал со ссылкой на Bloomberg.

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Так к 2039 году Великобритания и Франция останутся на шестом и седьмом местах соответственно. Однако Германия, Италия и Испания потеряют свои позиции, о чем прогнозирует Центр экономических и бизнес-исследований (CEBR).

Однако Великобритания опередит Францию и станет на 25% больше по объему производства к 2039 году.

Несмотря на то, что CEBR предупреждает, что налоговые повышения, введенные лейбористами, в краткосрочной перспективе ослабят экономический рост, прогнозируется, что в долгосрочной перспективе темпы роста достигнут 1,8% –

пишет Bloomberg.

По уровню дохода на душу населения, что Великобритания поднимется на одну позицию, то есть до 21-го места, сразу за Мальтой, Германией и Швецией.

Обратите внимание! Ожидается, что Люксембург останется самой богатой страной мира по этому показателю, а дальше будут идти Ирландия и Швейцария.

Каково сейчас состояние экономики Великобритании

В то же время издание отмечает, что официальные данные на этой неделе показали, что экономика не демонстрировала рост с момента прихода премьер-министра Кейра Стармера к власти. В частности данные опросов свидетельствуют о мрачном финальном квартале, который ожидают и в 2025 году.

Однако Стармер надеется, что его планы обеспечить самый быстрый устойчивый рост среди стран Большой семерки, благодаря реформам в сфере планирования, масштабному строительству жилья и государственным инвестициям в конце концов дадут плоды. И даже несмотря на сложный старт для лейбористов.

Однако CEBR предполагает, что проблемы и в дальнейшем будут тормозить британскую экономику.

Хотя этот прогноз значительно лучше, чем у ключевых европейских партнеров, таких как Франция и Германия, обе из которых, как ожидается, потеряют свои позиции, это скорее свидетельствует о слабом прогнозе для экономик Еврозоны, а не о сильном росте Великобритании,

– считают в CEBR.

Интересно! Центр экономических и бизнес-исследований ожидает, что Великобритания сократит разрыв іс немецкой экономикой. Согласно прогнозам, крупнейшая экономика Европы будет на 20% больше экономики Великобритании в 2039 году, по сравнению с нынешним показателем в 31%.