Какие экономики мира наиболее конкурентоспособны
Источник:IMD
Экономическая конкурентоспособность страны зависит от многих факторов. Некоторые государства занимают лидирующие позиции в этом рейтинге уже много лет.
Как формируется рейтинг
Международный институт развития менеджмента провел оценку 67 экономик разных стран мира. Во внимание принималось 250 показателей, которые относятся к 4 направлениям.
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Категории оценки были следующие:
- инфраструктура;
- эффективность бизнеса;
- эффективность власти;
- общие экономические показатели.
Полученные результаты формируют статистические данные, что в итоге составляет две трети рейтинга. Еще треть состоит из мнений 6 тысяч руководителей.
Какие экономики наиболее конкурентоспособны
Европа, как и год назад, имеет больше всего конкурентоспособных стран. В первую десятку вошло аж шесть государств из европейской части, а именно:
- Швейцария;
- Дания;
- Ирландия;
- Швеция;
- Нидерланды;
- Норвегия.
Как ни странно, но Китай, Индия и Япония отсутствуют в рейтинге. Хотя эти экономики по праву считают наиболее заметными. Зато рейтинг возглавил Сингапур. Также в ТОП-10 попали:
- Гонконг;
- Тайвань.
Среди стран Африки, под оценку попали только четыре. Однако в конечный перечень не вошла ни одна.
Финальный рейтинг выглядит так:
- Сингапур;
- Швейцария;
- Дания;
- Ирландия;
- Гонконг;
- Швеция;
- Объединенные Арабские Эмираты;
- Тайвань;
- Нидерланды;
- Норвегия.