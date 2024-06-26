Какие экономики мира наиболее конкурентоспособны

Экономическая конкурентоспособность страны зависит от многих факторов. Некоторые государства занимают лидирующие позиции в этом рейтинге уже много лет.

Как формируется рейтинг

Международный институт развития менеджмента провел оценку 67 экономик разных стран мира. Во внимание принималось 250 показателей, которые относятся к 4 направлениям.

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Категории оценки были следующие:

инфраструктура;

эффективность бизнеса;

эффективность власти;

общие экономические показатели.

Полученные результаты формируют статистические данные, что в итоге составляет две трети рейтинга. Еще треть состоит из мнений 6 тысяч руководителей.

Какие экономики наиболее конкурентоспособны

Европа, как и год назад, имеет больше всего конкурентоспособных стран. В первую десятку вошло аж шесть государств из европейской части, а именно:

Швейцария;

Дания;

Ирландия;

Швеция;

Нидерланды;

Норвегия.

Как ни странно, но Китай, Индия и Япония отсутствуют в рейтинге. Хотя эти экономики по праву считают наиболее заметными. Зато рейтинг возглавил Сингапур. Также в ТОП-10 попали:

Гонконг;

Тайвань.

Среди стран Африки, под оценку попали только четыре. Однако в конечный перечень не вошла ни одна.

Финальный рейтинг выглядит так: