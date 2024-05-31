Экономист объяснил, почему Украине крайне важно экономическое бронирование

В ОП отказались от идеи так называемого "экономического бронирования" от мобилизации. На это решение могло повлиять повышение налогов.

Мы уже неоднократно слышали, почему экономичное бронирование это непопулярное решение. Ведь есть определенные категории граждан начинают, которые начнут разгонять идеи, что это, так сказать, откуп от войны. Об этом в эфире 24 Канала сказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Опыт России

"А вас никого не удивляет, почему в Российской Федерации не проводится мобилизация. Хотя они достаточно активно на сегодняшний момент мобилизуют население", – отметил эксперт.

Оно мобилизуется, каким образом? Оно мобилизуется через добровольное подписание контрактов. Почему? Все очень просто: при подписании контракта с российской армией российскому гражданину идет единовременная выплата денег,

– сообщил Олег Пендзин.

В 2023 году такая выплата составляла 700 тысяч российских рублей, а в 2024 году от 1 миллиона до 1,2 миллиона. Чтобы лучше понимать, средняя заработная плата российского учителя 33 тысячи рублей в месяц, а здесь сразу 1,2 миллиона.

Насколько важны экономическое бронирование

"Если мне кто-то начнет рассказывать, что наличие финансового интереса не является важным с точки зрения мобилизационных процессов – это будет полная ложь", – добавил Пендзин.

Как в свое время говорил один французский император, что война –- это деньги, деньги и еще раз деньги. И сами себе попробуйте дать ответ, насколько сегодня важна сумма, которую получает украинский воин, мобилизованный в вооруженные силы Украины. Это чрезвычайно важно.

Вы дайте ребятам даже не 10 тысяч долларов, а дайте ребятам гарантированных 2 – 3 тысячи долларов в месяц. Вы посмотрите, сколько будет людей добровольно заинтересованных в мобилизации,

– сообщил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Он добавил, что тем временем хотим сделать мобилизацию и при этом ничего за это не платя. Так не бывает. У нас средняя заработная плата военного по дням высчитываются. Это дополнительные 60 миллиардов гривен из государственного бюджета. Их нет. То есть средняя заработная плата сегодня где-то 22 – 25 тысяч гривен для воина. Что это за деньги?

Кроме того, когда мы говорим о 100 тысячах мобилизованных – это еще дополнительно, как минимум, 135 миллиардов гривен. Их нет.

Говоря о том, что вот экономическое бронирование – это ужас. Вы мне скажите, откуда еще деньги взять,

– подчеркнул Олег Пендзин.

Это не популярно, но ребятам, сидящих на передке надо купить каску, лучший броник, тепловизор. Кроме того, еще сколько мы донатим и сколько возят волонтеры. В целом все это должно тянуть на себе бюджет, а бюджет должен иметь деньги.

“Именно поэтому я сторонник экономического бронирования, как бы это было не популярно”, – подытожил Олег Пендзин.