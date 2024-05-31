Мы уже неоднократно слышали, почему экономичное бронирование это непопулярное решение. Ведь есть определенные категории граждан начинают, которые начнут разгонять идеи, что это, так сказать, откуп от войны. Об этом в эфире 24 Канала сказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Важно Ситуация в ІТ-сфере критическая, – CEO Львовского IT Кластера о бронировании айтишников

Опыт России

"А вас никого не удивляет, почему в Российской Федерации не проводится мобилизация. Хотя они достаточно активно на сегодняшний момент мобилизуют население", – отметил эксперт.

Оно мобилизуется, каким образом? Оно мобилизуется через добровольное подписание контрактов. Почему? Все очень просто: при подписании контракта с российской армией российскому гражданину идет единовременная выплата денег,

– сообщил Олег Пендзин.

В 2023 году такая выплата составляла 700 тысяч российских рублей, а в 2024 году от 1 миллиона до 1,2 миллиона. Чтобы лучше понимать, средняя заработная плата российского учителя 33 тысячи рублей в месяц, а здесь сразу 1,2 миллиона.

Насколько важны экономическое бронирование

"Если мне кто-то начнет рассказывать, что наличие финансового интереса не является важным с точки зрения мобилизационных процессов – это будет полная ложь", – добавил Пендзин.

Как в свое время говорил один французский император, что война –- это деньги, деньги и еще раз деньги. И сами себе попробуйте дать ответ, насколько сегодня важна сумма, которую получает украинский воин, мобилизованный в вооруженные силы Украины. Это чрезвычайно важно.

Вы дайте ребятам даже не 10 тысяч долларов, а дайте ребятам гарантированных 2 – 3 тысячи долларов в месяц. Вы посмотрите, сколько будет людей добровольно заинтересованных в мобилизации,

– сообщил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Он добавил, что тем временем хотим сделать мобилизацию и при этом ничего за это не платя. Так не бывает. У нас средняя заработная плата военного по дням высчитываются. Это дополнительные 60 миллиардов гривен из государственного бюджета. Их нет. То есть средняя заработная плата сегодня где-то 22 – 25 тысяч гривен для воина. Что это за деньги?

Кроме того, когда мы говорим о 100 тысячах мобилизованных – это еще дополнительно, как минимум, 135 миллиардов гривен. Их нет.

Говоря о том, что вот экономическое бронирование – это ужас. Вы мне скажите, откуда еще деньги взять,

– подчеркнул Олег Пендзин.

Это не популярно, но ребятам, сидящих на передке надо купить каску, лучший броник, тепловизор. Кроме того, еще сколько мы донатим и сколько возят волонтеры. В целом все это должно тянуть на себе бюджет, а бюджет должен иметь деньги.

“Именно поэтому я сторонник экономического бронирования, как бы это было не популярно”, – подытожил Олег Пендзин.